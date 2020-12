L’affaire des drones contre Nicolás Maduro le 4 août 2018

L’audience pour la tentative d’assassinat ou l’affaire des drones est déjà dans sa phase de procès. La juge Hennit Carolina López Mesa assure qu’elle est indépendante dans ses décisions. Malgré cela, il a déclaré devant le tribunal, compte tenu des lacunes et des incohérences de la part des experts promus par le parquet, que cela serait notifié au procureur général afin que des mesures correctives puissent être adoptées. Selon elle, quelqu’un agira plus tard. Le traitement des prisonniers politiques est brutal.

La DGCIM et le SEBIN envoient leurs «experts» et les preuves sur les implications, avec suffisamment de créneaux éthiques et procéduraux qui mettent en doute le jugement, explique un avocat à Infobae. “L’un de ces faits est que, dans de nombreux cas, les fonctionnaires qui recueillent le témoignage ne sont pas les mêmes qui signent les dossiers d’enquête.”

D’où la réponse commune des témoins: «Je n’étais pas sur les lieux des événements», «ce n’est pas moi qui ai recueilli les preuves» «Je ne me souviens pas pourquoi cela s’est passé il y a longtemps». En une journée, ils ont promu jusqu’à 17 experts, comme ça.

L’ancien ministre de l’Intérieur lorsqu’il a rendu compte des détenus un jour après la tentative d’assassinat

Il est pertinent que les fonctionnaires qui ont enlevé l’accusé, c’est-à-dire qu’ils ont détenu et disparu, de leurs résidences ou bureaux, pendant des heures ou des jours, sans mandat d’arrêt, ne sont pas les mêmes qui ont signé les procès-verbaux qui enregistrent leur arrestation.

À cela s’ajoute que l’expertise n’est pas appréciée par des experts accrédités, car la plupart sont des personnes sans connaissances ni pouvoir de témoigner. Il est inhabituel que des «experts» qui ne le sont pas soient ceux promus par le parquet.

Le juge 27 du terrorisme dans les fonctions de jugement, Hennit Carolina López Mesa, a déclaré au tribunal que, jusqu’à présent, ils avaient promu tous les fonctionnaires et experts par intérim de la Direction générale du contre-espionnage militaire (Dgcim), Service de renseignement bolivarien (Sebin ) et le Corps des enquêtes scientifiques criminelles et criminelles (Cicpc).

Dans cette phase du procès, leurs actions doivent être validées, selon les preuves promues par le ministère public contre les 16 civils et militaires accusés d’une tentative d’assassinat survenue contre Nicolás Maduro le 4 août 2018.

Le Palais de Justice de Caracas

Il y a une coïncidence, parmi ceux qui ont accès au procès, que ce qui a été dit par les responsables «experts» ne montre aucune preuve, seulement des suppositions et des incohérences, qui révèlent des mensonges et dénoncent les procureurs Farid Mora Salcedo et Dinorah Bustamante.

Des choses étonnantes se font entendre au tribunal. Une partie des preuves est qu’un soldat a entendu quelqu’un dans le commandement dire que “la nourriture est rare dans les casernes” “il y a de la corruption” “l’argent n’est même pas suffisant pour le passage”.

Les arguments de certains procureurs lorsqu’ils se plaignent auprès des juges complaisants sont risibles: «Ils essaient de confondre le témoin», ce qui montre que ceux qui témoignent en tant qu’experts ne sont pas sûrs de ce qu’ils disent.

Les jugements

Les procès ont commencé en octobre, après que José María Aranaz, commissaire de Bachelet, ait commencé à se rendre régulièrement au Venezuela et à faire des recommandations au gouvernement de Nicolás Maduro pour répondre aux plaintes concernant des violations des droits de l’homme.

Ce qui compte pour eux, c’est la forme, et non la justice ou une procédure régulière. Ils ont révélé des cas de prisonniers politiques qui avaient été détenus pendant plusieurs années et qui, en raison de vices de procédure, ont dû être libérés; les juges n’ont presque jamais répondu aux appels.

Dans les cas les plus emblématiques, tels que les drones, lOn refuse à plusieurs des accusés les visites de l’avocat, violant ainsi le droit du détenu à être conseillé par son défenseur, leur interdisant même l’accès aux lois, à la Constitution, à un crayon et à du papier où écrire.

Dans le cas des prisonniers militaires, ils sont punis s’ils disent ou font quelque chose devant le tribunal qui ne plaît pas aux gardes, comme cela s’est produit avec Igber Marín Chaparro et le commandant Ruperto Molina, qui ont été transférés dans des cellules plus petites, étant détenus au secret sans avoir accès à vos vêtements ou médicaments,

A cela s’ajoute que, avec l’excuse de la discrétion, les juges inventent des excuses pour ne pas se conformer à l’entrée de la presse ou des proches aux procès qui doivent être oraux et publics.

Cependant, les commandants du Mouvement populaire de transition arrêtés en mars 2018, ils ont purgé plus de deux ans de prison et sans procès. La même chose s’est produite avec les Sea Commands, arrêtés en mai 2018 ou les Drones en août 2018. «Tous ces cas sont couverts par la Décomposition des mesures conservatoires, car la Chambre constitutionnelle a établi une jurisprudence lors de la détermination, dans la sentence 2398 du 28 août. 2003, que si une personne n’avait pas été jugée depuis deux ans, elle devait déclarer la liberté du détenu », explique un avocat.

Les procès se déroulent à huis clos, sans que les délégués de Michelle Bachelet au Venezuela n’aient agi à la demande de proches des détenus.

Il convient de noter que dans l’une des dernières audiences, le juge a déclaré que la peine était presque prête, ce qui a effrayé les accusés et les avocats, car sur la base de ce qui a abouti à cette décision s’ils n’ont évacué que 50% des preuves.

Jusqu’à présent, les responsables de Dgcim ou de Sebin n’ont pas été en mesure de démontrer ce qu’ils ont mis dans le procès-verbal. Des preuves douteuses, des témoins qui ne veulent pas témoigner.

Il y a trois personnes impliquées dans la manipulation des drones, arrêtées le même jour de l’événement et se trouvant dans les sous-sols de la DGCIM: Alberto José Bracho Rozquez, José Miguel Estrada González et Yolmer José Escalona Torrealba.

Ils ont été arbitrairement enlevés de leurs cellules par le dépositaire alias Financiero, qui les a conduits à l’endroit appelé La Pecera. Il y a eu le lieutenant Abel Angola alias Aureliano, qui les a forcés à changer de vêtements, à plusieurs reprises, pour être soumis à un interrogatoire par une femme, promue comme témoin.

Lieutenant du navire Abel Angola

Ce mardi 15 décembre, à 2 heures de l’après-midi, il y aura une autre audience au Palais de Justice.

