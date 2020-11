Vendredi, le président kosovar Hashim Thaci a annoncé sa démission à Pristina. . / EPA / STRINGER

La Haye, 8 novembre . .- Le président kosovar démissionnaire Hashim Thaci comparaît ce lundi devant le Tribunal spécial pour le Kosovo (TEK), un tribunal qui a travaillé quatre ans dans l’ombre jusqu’à rendre publiques les premières accusations contre d’anciens membres de l’armée de Libération du Kosovo (UCK, en albanais).

Thaci, l’ancien chef de cette guérilla albanaise du Kosovo qui a combattu la Serbie à la fin des années 1990, a démissionné vendredi dernier après que le TEK, basé à La Haye, ait reconnu l’acte d’accusation contre lui pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. déposée par le parquet en juin.

Ce tribunal spécial pour le Kosovo, créé en 2016, trouve ses racines dans un rapport du Conseil de l’Europe de 2011 documentant les mauvais traitements présumés subis par les prisonniers de l’UCK. Les exactions auraient eu lieu dans les centres de détention des guérilleros albanais du Kosovo, qui ont ensuite fait le trafic des organes des victimes sur le marché noir.

La guerre du Kosovo a pris fin en 1999 et Thaci lui-même a lu la déclaration unilatérale d’indépendance de février 2008, qui est soutenue par les États-Unis et une bonne partie des membres de l’Union européenne, mais est combattue par des pays comme l’Espagne. , Serbie, Russie ou Grèce.

Les tentatives de normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie se sont toujours heurtées à l’obstacle selon lequel les membres concernés de l’UCK, considérés comme des héros de guerre à Pristina, n’ont guère fait l’objet d’enquêtes pour des crimes présumés commis pendant le conflit armé.

Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), qui a fermé ses portes en 2017, a condamné les dirigeants serbes de Bosnie Radovan Karadzic et Ratko Mladic à la réclusion à perpétuité.

“Nous savons que les forces serbes ont attaqué des civils kosovars, mais cela ne veut pas dire qu’il est impossible pour les forces kosovares-albanaises de commettre des crimes de guerre”, car “on peut aussi commettre des crimes de guerre dans une guerre défensive”, le professeur de Université d’Utrecht Iva Vukusic.

ENQUÊTES SANS SUCCÈS

Les tentatives d’enquêter sur les crimes commis par l’Armée de libération du Kosovo (UCK) au TPIY ont rencontré peu de succès. Un exemple est le cas de Ramush Haradinaj, un ancien chef de la guérilla qui a été acquitté faute de preuves.

Certains des témoins qui devaient témoigner contre lui sont morts dans des circonstances étranges. L’ancienne procureure du TPIY, Carla del Ponte, a déclaré dans le livre “Madame le Procureur”, publié en 2009, que “plusieurs témoins étaient tellement effrayés et intimidés qu’ils avaient même peur de parler de la présence de l’UCK dans certaines régions” du Kosovo.

La pression d’acteurs tels que l’Union européenne a contraint le Parlement du Kosovo, qui avait initialement résisté, à accepter la création du Tribunal spécial pour le Kosovo (TEK) en août 2015.

En fait, c’est l’UE qui supporte le plus gros de son financement, bien que le Canada, la Norvège, la Suisse, la Turquie et les États-Unis apportent également des contributions.

Le tribunal est intégré au système judiciaire kosovar, mais dispose de juges internationaux et est situé dans la ville néerlandaise de La Haye dans le but de donner plus de garanties aux témoins du procureur, craignant les éventuelles représailles qu’ils subiraient au Kosovo.

Le travail de TEK au cours de ses quatre premières années de vie s’est déroulé dans les coulisses, car aucun mandat d’arrêt n’a été émis avant juin dernier.

Pour Vukusic, “le bureau du procureur a travaillé discrètement à dessein” parce que “c’est une grande tâche d’essayer de protéger des témoins qui se sentaient auparavant en danger”.

“Nous savons que plusieurs personnes sont venues du Kosovo pour témoigner et ont été invitées à être interrogées par des enquêteurs, il y a donc eu beaucoup d’activités qui aboutissent maintenant à une mise en accusation et à un futur procès”, a ajouté le professeur.

Les tensions entre le TEK et les partisans de l’UCK sont récemment redevenues tangibles. En septembre dernier, l’association des anciens combattants du groupe de guérilla a mis à la disposition des médias locaux des documents confidentiels liés au travail du parquet.

La police d’EULEX, la mission européenne au Kosovo, a fait une descente dans les bureaux de l’Association des anciens combattants quelques jours plus tard et arrêté deux de ses dirigeants, qui ont été transférés à La Haye.

LA DIMISSION DE THACI

L’acte d’accusation de Thaci l’a conduit vendredi dernier à annoncer sa démission en tant que président du Kosovo afin, a-t-il dit, de ne pas comparaître devant le tribunal en tant que président et de “protéger l’intégrité de l’Etat”.

Il est accusé de quatre crimes de guerre et de six crimes contre l’humanité, dont la torture, la détention arbitraire, la disparition forcée et le meurtre d’une centaine de personnes entre 1998 et 2000.

La comparution de Thaci lundi prochain devant un juge d’instruction sera suivie par trois autres dirigeants politiques: Kadri Veseli, ancien président du Parlement; Rexhep Selimi, chef du groupe parlementaire du parti d’opposition Vetevendosje; et Jakup Krasniqi, président du conseil national du parti Initiative sociale-démocrate.

Selon l’acte d’accusation, les quatre hommes ont formé une << entreprise criminelle commune >> et << ont mené une attaque généralisée ou systématique contre la population civile >> dont les victimes étaient des Serbes, des Roms, des Ashkalis et des catholiques, ainsi que des civils qui ont collaboré avec les autorités serbes. ou qu’ils n’ont pas rejoint ou soutenu l’UCK.

Thaci a toujours défendu qu’il était innocent et lundi il aura la possibilité de plaider coupable ou non coupable. Si vous décidez de garder le silence, un juge d’instruction vous donnera 30 jours pour prendre une décision.