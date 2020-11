Peter Sutcliffe, connu sous le nom de “The Yorkshire Ripper”, sur une photo d’archive. Il est décédé à 74 ans d’un coronavirus, après avoir refusé de recevoir des soins médicaux (Shutterstock)

Peter Sutcliffe, connu comme’Le Yorkshire Ripper‘et l’un des fémicides et prisonniers les plus infâmes Royaume-Uni suite à sa condamnation pour le meurtre d’au moins 13 femmes dans les années 70, est mort en prison pour coronavirus et après avoir refusé des soins médicaux, comme confirmé par le Service national des prisons du pays.

Sutcliffe a joué entre 1975 et 1980 l’une des vagues de crimes les plus brutales du nord de l’Angleterre. Au cours de ces cinq années, il a assassiné et mutilé 13 femmes, en plus d’avoir agressé sept autres survivants, bien que la police soupçonne qu’il y en avait beaucoup plus.

Pendant sa chasse et sa capture, et en raison de l’incapacité des autorités à l’arrêter, les médias et la population ont commencé à le connaître comme ‘Le Yorkshire Ripper‘, faisant référence à l’assassin victorien’Jack l’éventreur». Sutcliffe Il a échappé aux forces de sécurité pendant des années jusqu’à ce qu’il avoue finalement en 1981, lorsqu’il a été forcé de se rendre au poste de police, soupçonné que son véhicule portait de fausses plaques d’immatriculation.

Les 13 victimes tuées par Peter Sutcliffe (de haut à gauche): Wilma McCann, Jayne McDonald, Yvonne Pearson et Patricia Atkinson. Josephine Whitaker, Vera Millward, Jacqueline Hill, Barbara Leach et Marguerite Walls. Irene Richardson, Helen Rytka, Emily Jackson et Jean Jordan (Shutterstock)

À ce moment-là, la police avait mené plus de 130 000 entretiens, visité plus de 23 000 maisons et vérifié 150 000 véhicules.

Au cours du procès, cependant, il a tenté de contester les accusations et a affirmé que ses actions faisaient partie d’une mission confiée par Dieu pour tuer des prostituées. Précisément au moment de son arrestation, il avait pris la travailleuse du sexe Olivia Reivers, finalement son dernier survivant.

Dans le véhicule, les agents ont trouvé un couteau et un marteau. Après avoir été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité, Sutcliffe, est tombé malade de la schizophrénie, a passé trente ans dans le Hôpital Broadmoor avant d’être transféré en prison Frankland dans le comté de Durham, en 2016, où il a passé les quatre dernières années jusqu’à sa mort à 74 ans. Il souffrait de diabète, d’obésité et de maladies cardiaques.

Le corps de Joséphine Whitaker, l’une des victimes de Peter Sutcliffe (Shutterstock)

Sa première victime était Wilma McCann, 28 ans, qu’il a assassiné en 1975 sur les terrains de jeux Chapeltown, Leeds. Ce matin, le fils de la femme, Richard McCann, a déclaré que la nouvelle de la mort du fémicide avait mis un terme à l’histoire de sa mère, mais que ce n’était pas un motif de célébration. McCann Il a également indiqué qu’il était en contact avec le fils de Sutcliffe depuis qu’il a appris la mort du meurtrier.

Selon le journal The Times, vers 2010 McCann a décidé de laisser aller sa colère et “pardonner” à Sutcliffe. Il a dit qu’il était “surpris” de ce qu’il ressentait ce matin. “Cela m’amène à un certain degré de clôture, non pas que je lui souhaitais la mort, loin de là. Chaque fois que nous entendons des nouvelles de lui, et que la photo de ma mère est souvent montrée, c’est juste un autre rappel de ce qu’il a fait.“.

Il a même dit qu’il offrait ses condoléances à Sutcliffe, qui l’avait approché “avec la compassion“Quelques années auparavant. «Je l’ai appelé quand j’ai appris la nouvelle présente mes condoléances. Je sais évidemment il a fait des choses horribles mais il était toujours son frère, alors j’ai eu envie de l’appeler », a-t-il déclaré à un média anglais.

Peter Sutcliffe quitte le tribunal de première instance de l’île de Wight lors de son procès (Shutterstock)

Marcella Claxton, l’une des victimes qui ont survécu à l ‘«éventreur» a déclaré qu’il souffrait toujours des effets de son attaque 44 ans après qu’elle se soit produite à Leeds en mai 1976. »Je dois vivre avec mes blessures, 54 points de suture à la tête, au dos … J’ai aussi perdu un bébé, j’étais enceinte de quatre mois. J’ai encore des maux de tête, des étourdissements et des évanouissements»La femme a déclaré à Sky News.

Jacqueline Hill était sa dernière victime. Elle était étudiante à l’Université de Leeds qui avait pris le bus pour rentrer chez elle après avoir rencontré des agents de probation où elle aidait comme volontaire. Cependant, Sutcliffe la suivit et frapper la tête. Temps plus tard, son corps a été découvert dans un terrain vague à 100 mètres de sa maison.

Le 17 novembre 1980, il a souffert, aux mains de Sutcliffe, quatre fractures du crâne et coupures à la tête, un coup de couteau à la gauche et à la poitrine et un autre à l’œil droit. Près de 40 ans après cet événement, la mère de Jacqueline a déclaré que il avait appris la mort du meurtrier de sa fille, mais n’a pas parlé davantage de la question.

Sa dernière victime était Jacqueline Hill, une étudiante de 20 ans, qu’il a assassinée le 17 novembre 1980. (AP Photo / Pyne, dossier)

Éperlan d’olive c’était l’un des victimes survivantes de Sutcliffe. Elle a été agressée alors qu’elle rentrait chez elle à Halifax un après-midi de 1975. C’était battu deux fois avec un marteau et à cause de cela, il a fallu un chirurgie cérébrale pour se remettre de blessures.

Malgré cet épisode, Smelt marié et a eu trois enfants. Même si décédé en 2011, son mari a réitéré à plusieurs reprises le goût ce qui lui a causé le fait que Sutcliffe passera sa vie derrière les barreaux, bien qu’après avoir connu le jugement de la justice ils ont cessé de se soucier de ce qui lui est arrivéparce que leurs priorités avaient changé et ils voulaient continuer leur vie.

Récemment, la fille de Mme Smelt, Julie Lowry, a parlé aux médias de la mort de l’agresseur de sa mère: «Je pense qu’il était temps, Sutcliffe aurait dû être mort il y a longtemps. Il a pris la vie de nombreuses personnes. Je ne suis pas du tout triste».

Peter Sutcliffe et sa femme Sonya, lors de leur mariage (Shutterstock)

Pour sa part, l’ancien détective Bob Bridgestock a noté que après avoir connu ce fait, espérons que les deux les personnes qui ont survécu à leurs attaques alors que les familles des victimes trouvent la paix. «Pour ceux qui ont été attaqués et qui ont survécu, cela vous donnera un peu de paix de savoir qu’en fait ils n’ont plus besoin d’entendre parler de lui après aujourd’hui»A-t-il commenté.

Pendant des décennies, le cas de Yorkshire Ripper il a occupé des milliers de minutes à la radio, à la télévision et dans des espaces de magazines, de journaux, de livres et même de pièces de théâtre. L’affaire reste vivante dans la mémoire publique. Aujourd’hui, avec sa mort, le dernier chapitre de l’histoire du fémicide se ferme.

(Avec des informations d’Europa Press, médias anglais) .-

