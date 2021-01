Matías Belloso, avec le maillot du club.

Au cours d’aujourd’hui, le procureur Pablo Cubas se préparera à enquêter sur Andrés Bracamonte et Pablo Galvano, les deux jeunes de Rosario arrêtés hier pour l’attaque lâche contre le secteur VIP du club Ananá à Mar del Plata, où ils ont été accusés d’avoir frappé le touriste Matías Montín au milieu d’une altercation. Les blessures ont conduit Montín à être hospitalisé en thérapie intermédiaire avec un hématome sur la tête et un diagnostic de commotion cérébrale. La qualification de la cause: blessures graves.

Les deux arrêtés, trouvé hier au kilomètre 94,5 de la route nationale 9 dans une opération du département de l’autoroute de Zárate de la police de Buenos Aires avec une jeune fille de 22 ans alors qu’ils s’apprêtaient à fuir à Rosario, ont été transférés ce matin par la même force aux tribunaux de Mar del Plata au milieu d’une forte escorte policière et Ils sont arrivés ce matin.

Cependant, un joueur manquait littéralement. Il y a un tiers impliqué dans le fait qu’il a envoyé Montín en thérapie intermédiaire qui est toujours en liberté.

Matías Montín, la victime (@matimontin)

Matías Belloso, fils de Gonzalo, leader du Conmebol et actuel joueur d’Arsenal de Sarandí, est recherché pour le fait, bien que sans mandat d’arrêt: il a comparu avec son avocat de se rendre peu après midi après son arrivée à proximité du parquet peu après 11h30. Dans ses calculs, le procureur Cubas estime que Belloso et Bracamonte seraient les plus compliqués.

Belloso était passé par Rosario Central et Lanús après avoir signé un contrat de prêt de 18 mois avec Arsenal à la mi-août l’année dernière, sans interventions notables jusqu’ici dans le match.

Transferts de détenus pour l’affaire Matias Montin

Ils ont tous deux des profils frappants. Galvano, 23 ans Il est inscrit comme entrepreneur à l’AFIP, il siège au conseil d’administration de deux sociétés. Sur le papier, il est un employé d’un parent, dédié au transport. Aussi il est coureur, pilote de VTT dans le circuit provincial.

Andrés Bracamonte, inscrit comme salarié d’une entreprise de construction depuis 2018, Il est le fils de son père, nommé d’après lui: «Pillín» Bracamonte est le patron historique du bar Rosario Central, qui a été arrêté l’année dernière pour blanchiment d’argent à travers un réseau complexe d’entreprises, aujourd’hui gratuites sous caution. Bracamonte Jr. a fait l’objet d’une enquête avec son père.

Les deux arrêtés hier avec la BMW de l’évasion.

La BMW M2 dans laquelle ils ont été arrêtés, conduite par Galvano, ne fait pas partie du parc de voitures enquêtées dans l’affaire “Pillín”, qui détaille deux autres véhicules de la même marque liés au patron, du moins pas avec le brevet avec celui qui a été trouvé. Enregistré dans les catégories de transport automobile AFIP, Bracamonte Jr. avait au moins trois voitures à son nom. Des sources judiciaires à Rosario assurent qu’il n’a aucune affaire ouverte contre lui, du moins dans cette juridiction.

La BMW M2 de l’évasion, sources confirmées des agences de sécurité, est enregistrée au nom du membre de la famille et de l’employeur de Galvano.

La discothèque Ananá, quant à elle, était fermé hier soir. Montín continue d’être admis à l’hôpital communautaire privé.

J’ai continué à lire:

Ils ont fermé le bowling de Mar del Plata où ils ont brutalement attaqué un jeune de 20 ans.