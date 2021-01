Par Patricia Zengerle

WASHINGTON, 12 janvier (.) – Un troisième législateur démocrate a annoncé un résultat positif pour COVID-19 après avoir été enfermé pendant des heures avec d’autres collègues, y compris des républicains qui ne portaient pas de masque, pour éviter la foule qui a pris d’assaut le Congrès à Washington.

L’exposition a ajouté une autre conséquence troublante à la suite de l’attaque de mercredi contre le Congrès, lorsque les législateurs, le personnel et le vice-président américain Mike Pence ont été menacés par des partisans tapageurs de Donald Trump qui ont pris d’assaut le bâtiment de la législature.

“Malheureusement, je pense que nous allons voir plus de cas de membres du Congrès et de leur personnel testés positifs dans les prochains jours”, a déclaré mardi à MSNBC le Dr Ashish Jha, doyen de l’École de santé publique de l’Université Brown. “C’est l’une des conséquences de cette horrible journée de la semaine dernière.”

Les représentants Pramila Jayapal et Bonnie Watson Coleman ont annoncé lundi les résultats positifs de leurs tests et ont accusé les républicains de refuser de porter des masques alors qu’ils restaient isolés pendant des heures à l’intérieur. Les deux ont dit qu’ils étaient en quarantaine.

Mardi, le représentant Brad Schneider a annoncé qu’il avait également été testé positif.

“Je suis maintenant dans un isolement strict, inquiet d’avoir risqué la santé de ma femme et irrité par l’égoïsme et l’arrogance des anti-masques qui placent leur propre dédain et dédain pour la décence au-dessus de la santé et de la sécurité de leurs collègues notre personnel “, a déclaré Schneider dans un communiqué.

Les législateurs américains qui refusent de porter des masques à Capitol Hill devraient être condamnés à une amende et immédiatement expulsés de la chambre, a ajouté Jaypal.

Watson Coleman, une survivante du cancer de 75 ans, a déclaré qu’elle attendait les résultats d’un test plus complet après qu’un test rapide pour le COVID-19 soit revenu positif.

Le médecin du Congrès, le Dr Brian Monahan, a averti dimanche que les quelque 200 personnes, dont certains législateurs et membres du personnel, qui se cachaient pendant des heures dans une pièce fermée à clé pourraient avoir été exposées au coronavirus. (Reportage de Patricia Zengerle; reportage supplémentaire de Bhargav Acharya à Bengaluru et Susan Heavey à Washington édité en espagnol par Javier López de Lérida)