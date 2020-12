De iz. À droite, les joueurs Albert Costa, Alex Corretja, Joan Balcells et Juan Carlos Ferrero, posent avec le trophée de la Coupe Davis après avoir battu l’équipe australienne 3-1 lors de la finale disputée au Palau Sant Jordi de Barcelone le 10 Décembre 2000. . / Andreu Dalmau./Archivo

Madrid, 9 décembre . .- Ce jeudi marque le 20e anniversaire d’un «tsunami sportif» qui a secoué l’histoire du tennis en Espagne. Après trente-trois ans d’attente, depuis la dernière finale disputée, un groupe de joueurs et d’entraîneurs s’est réuni pour réaliser la première des six Coupes Davis, une étape dont tout le monde est particulièrement fier.

C’était au Palau Sant Jordi, à Barcelone, et devant 14000 spectateurs, où l’équipe dirigée sur la piste par Javier Duarte, “Dudu”, en tant que capitaine, membre du soi-disant G-4, a battu l’Australie 3-1, avec le dernier point réalisé par Juan Carlos Ferrero, alors âgé de 20 ans, en battant Lleyton Hewitt.

Et cela a été réalisé avant le regard perplexe d’un jeune de 14 ans timide et introverti, Rafael Nadal, qui avait porté le drapeau espagnol dans l’équipe et qui remporterait plus tard les cinq autres saladiers.

Dans la boîte, ils avaient l’air étonnés et excités, d’anciens joueurs comme Alberto Arilla, Emilio Martínez, Juan Gisbert et Manuel Orantes, tandis que José Luis “Lis” Arilla et Andrés Gimeno, ont raconté la cravate pour les téléviseurs, et ont célébré que finalement la malédiction de la Coupe Davis était terminée.

Ce fut une année pleine d’espoir, avec un engagement des joueurs et des techniciens convenu lors d’un petit-déjeuner avec le président de l’époque de la Fédération espagnole de tennis, Agustín Pujol. “C’était un pari qui s’est bien passé”, rappelle Pujol à ., “il y avait un engagement de tout le monde, et mon mérite, s’il y en avait, était de mettre les moyens pour faciliter le travail de ceux qui devaient le gagner, les joueurs.”

Pujol avait remplacé Manuel Santana à la tête de la capitainerie et avait confié la direction technique à trois des entraîneurs du moment qui étaient en charge des meilleurs joueurs: Javier Duarte, Jordi Vilaró et José Perlas, qui ont ensuite été rejoints par un entraîneur de la fédération, Juan Avendaño. Puis le G-4 est né.

“Cela touchait le ciel”, dit Pujol à propos du premier Salad Bowl remporté par l’Espagne à Barcelone, “c’était quelque chose qui manquait au tennis espagnol, car au niveau individuel, tout avait déjà été gagné. Et tout cela s’est passé dans la” phase précédente “de l’ère Nadal », ajoute-t-il.

L’équipe espagnole avait cette dette impayée. Les pionniers du tennis de ce pays, Manuel Santana, Gisbert, Arilla, Juan Couder et Manuel Orantes l’avaient tenté lors des finales 1965 et 1967, à Sydney et Brisbane, contre l’Australie, et le résultat était le même: défaite par 4- 1.

Le format de l’époque, appelé «challenge round», permettait au pays champion de l’année précédente de se reposer jusqu’à la finale et de recevoir à domicile l’aspirant, qui avait surmonté les précédents rounds difficiles, en choisissant la ville, le type de terrain et le ballon. L’herbe a toujours été choisie par les “aussies” pour recevoir les Espagnols.

Les États-Unis et l’Australie, pays pionniers de cette compétition, avaient profité de cette définition particulière et sont en tête avec respectivement 32 et 28 titres.

En 2000, le résultat du tirage au sort, déjà avec le format du Groupe mondial établi, avait été assez favorable pour l’équipe espagnole, qui a disputé tous les tours de qualification à domicile, battant l’Italie (4-1) au CT Murcie, en Russie ( 4-1) au Club Cerrado Calderón à Malaga, et aux États-Unis (5-0) à la Real Sociedad de TC de Santander.

Dans toutes les manches, le G-4 avait amené les mêmes joueurs, sauf dans la première contre l’Italie, où Francisco Clavet a participé, remportant le dernier match contre Vincenzo Santopadre.

La grande finale approchait, et la troisième tentative de l’équipe espagnole de rembourser une dette avec l’histoire, et le destin les avait mis devant l’Australie, leur bourreau lors des deux précédentes nominations.

Le groupe “australien” comprenait alors Hewitt, Patrick Rafter, Mark Woodforde et Sandon Stolle, menés par un légendaire comme John Newcombe.

Le match nul a commencé par l’intrigue, car lors du tirage au sort organisé dans le Patio de los Naranjos du Palais de la Generalitat, on a appris qu’Alex Corretja, numéro un de l’équipe espagnole, ne jouerait pas le premier jour, et était réservé pour le doublé de samedi. avec Balcells, et pour dimanche.

Avec cette prémisse, la finale a commencé et la première journée s’est terminée par un 1-1 troublant, car après quatre heures et neuf minutes, Albert Costa a cédé à Hewitt, 3-6, 6-1, 2-6, 6-4. et 6-4. Plus tard, Ferrero a nivelé le combat en battant Rafter 6-7 (4), 7-6 (2), 6-2, 3-1 et l’Australien gauche en raison d’une blessure.

Balcells était devenu une place forte dans le doublé lors des manches précédentes et avait noué un partenariat solide avec Corretja. Ce samedi après-midi, le duo espagnol, emporté par le public, a répondu et battu avec force Mark Woodforde-Sandon Stolle, 6-4, 6-4 et 6-4 en deux heures et 14 minutes.

Tout serait décidé le dernier jour. Il y avait de l’impatience, de la pression car la victoire était très proche et une émotion contenue. Les rois d’Espagne de l’époque, Juan Carlos et Sofía, ont présidé la tribune, accompagnés de l’Infante Pilar, Jordi Pujol, président de la Generalitat, et Juan Antonio Samaranch, du CIO, entre autres personnalités.

Et Ferrero, avec un tempérament et une sang-froid inappropriés de ses 20 ans, a scellé le triomphe espagnol en battant Hewitt, 6-2, 7-6 (5), 4-6 et 6-4, avec un dernier revers parallèle. Un point historique dont on se souviendra toujours.

L’explosion de joie était tonitruante. Duarte a sauté sur la piste, sautant le protocole et sans dire bonjour à Newcombe d’abord (puis il s’est excusé) et ils ont tous formé un ananas sur Ferrero. L’Espagne est devenue la dixième nation championne de ce tournoi centenaire et la dette a été payée.

Une domination spectaculaire du tennis espagnol a alors commencé dans cette compétition. Ensuite, cinq autres Salad Bowls arriveront, ceux obtenus en 2004 (à Séville contre les États-Unis 3-2), 2008 (Mar del Plata, contre l’Argentine 3-1), 2009 (à Barcelone, contre la République tchèque 3-2), 2011 (en Séville, contre l’Argentine 3-1) et 2019 (à Madrid, contre le Canada 2-0).

Mais tout a commencé au Palau Sant Jordi il y a 20 ans, lorsque l’engagement et l’union ont atteint une vague gigantesque qui continue de frapper et de faire de l’équipe espagnole un favori, tant que l’illusion de ses joueurs demeure.

Miguel Luengo