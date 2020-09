Bill Clark / Contributeur / .

Un document interne divulgué par le US Census Bureau a déclaré que la nouvelle date limite accélérée pour le recensement américain pourrait saper l’intégrité du dénombrement et conduire à de «graves erreurs».

Le document téléchargé par le comité de surveillance de la Chambre semble être un diaporama numérisé daté du 3 août 2020, qui, selon NBC News, était destiné «au secrétaire au Commerce Wilbur Ross».

Il met en évidence les étapes modifiées ou supprimées du traitement des données qui pourraient nuire à l’exactitude des données.

Les données du recensement aident à déterminer le financement fédéral et la représentation politique des communautés aux États-Unis.

La nouvelle date limite accélérée pour le recensement américain pourrait saper l’intégrité du décompte et conduire à « de graves erreurs », selon un document interne de l’agence.

NBC News a rapporté que le document a été envoyé au comité de surveillance de la Chambre et qu’il est daté du 3 août 2020. La lettre n’a pas d’auteur et porte la mention «Non destiné à la distribution publique».

Le document a été publié mercredi par le comité, qui a déclaré qu’il « semble être une présentation pour le secrétaire au Commerce Wilbur Ross », a rapporté ..

La présidente du comité de surveillance, Carolyn Maloney, a déclaré mercredi aux dirigeants du Congrès dans une lettre qu’elle avait obtenu le document d’un « sourcen », selon NBC News.

La lettre est datée du même jour que Ross a annoncé son intention de raccourcir le délai de comptage des réponses au recensement.

Le mois dernier, le bureau a déclaré qu’il ne traiterait que les formulaires papier, que 20% des répondants utilisent, qui portent le cachet de la poste avant le 30 septembre, et arriveront dans l’un des deux centres de traitement de données avant le 7 octobre.

À l’époque, les observateurs du recensement craignaient également que cette nouvelle date limite, associée aux défis du service postal américain, puisse retarder les livraisons et avoir un impact sur l’exactitude des données de recensement collectées dans les zones rurales et clairsemées du pays.

La lettre divulguée indiquait que le processus modifié modifierait ou éliminerait plusieurs étapes importantes qui aident à vérifier l’exactitude des données avant qu’elles ne soient rendues publiques ou utilisées pour déterminer la représentation au Congrès.

«Une période d’examen compressée crée un risque que des erreurs graves ne soient pas découvertes dans les données – ce qui diminue considérablement la qualité des données», indique le document. « De plus, les erreurs graves découvertes dans les données peuvent ne pas être corrigées – faute de temps pour rechercher et comprendre la cause première ou pour réexécuter et réexaminer un ou plusieurs fichiers d’état. »

Selon le document, le bureau traitera ces données du recensement en 92 jours. NBC News a rapporté qu’en 2010, le recensement a pris 147 jours pour traiter les données et 185 jours pour le recensement de 2000.

Certains travailleurs sur le terrain peuvent également courir le risque de contracter le COVID-19 en raison de l’approche accélérée, car l’agence a déclaré que, pour atteindre la date limite du 30 septembre, certaines personnes pourraient être envoyées frapper aux portes indépendamment des zones COVID- 19 taux de transmission, selon ..

