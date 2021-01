La Cour suprême a approuvé une demande du gouvernement du président sortant Donald Trump, qui cherchait à rétablir les dispositions de la Food and Drug Administration (FDA) selon lesquelles les femmes collectent les pilules au lieu de les recevoir par courrier, comme autorisé par un juge à la suite de l’urgence sanitaire du covid-19. . / EPA / MICHAEL REYNOLDS / Archives

Washington, 12 janvier . .- La Cour suprême des États-Unis a rétabli ce mardi l’exigence selon laquelle les femmes qui demandent un avortement médicamenteux doivent les recevoir en personne d’un prestataire médical, après que cette exigence a été suspendue ces dernières années. mois en raison de la pandémie.

La Cour suprême a approuvé une demande du gouvernement du président sortant Donald Trump, qui cherchait à rétablir les dispositions de la Food and Drug Administration (FDA) selon lesquelles les femmes collectent les pilules au lieu de les recevoir par courrier, comme autorisé par un juge à la suite de l’urgence sanitaire du covid-19.

La majorité conservatrice l’emporte 6-3 sur les progressistes Sonia Sotomayor, Elena Kagan et Stephen Breyer.

«Parmi les plus de 20 000 médicaments approuvés par la FDA, la mifépristone est le seul que la FDA exige d’être collecté en personne pour que les patients puissent les emporter à la maison», ont écrit Sotomayor et Kagan dans leur dissidence.

Les magistrats ont remis en question le fait que la politique gouvernementale «permet désormais aux patients de recevoir des ordonnances d’opioïdes puissants sans quitter leur domicile, mais oblige toujours les femmes à se rendre chez un médecin pour prendre de la mifépristone uniquement pour se retourner, rentrer chez elles ingérer sans surveillance. ”

Le juge en chef John Roberts a souscrit à l’opinion majoritaire, notant que la question dont ils étaient saisis “n’est pas de savoir si les exigences de dispenser la mifépristone imposent un fardeau excessif au droit d’une femme à l’avortement comme question générale “mais si le tribunal” a correctement ordonné “à la FDA de lever ces exigences.

“Mon avis est que les tribunaux doivent beaucoup de déférence aux entités politiquement responsables ayant” l’expérience, la compétence et l’expérience nécessaires pour évaluer la santé publique “”, a déclaré Roberts, bien que la majorité conservatrice n’ait pas expliqué sa position.

Avec l’arrivée à la Cour suprême de justice Amy Coney Barrett, nommée par Trump après le décès, en septembre dernier, de la progressiste Ruth Bader Ginsburg, la haute cour s’est retrouvée avec six magistrats conservateurs et trois libéraux.