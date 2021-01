Le vaccin chinois CoronaVac a montré une efficacité globale de 50,38% au Brésil = (Vidéo) = Sao Paulo, 12 janvier 2021 (.) – Le vaccin chinois CoronaVac a montré une efficacité globale de 50,38% dans les essais menés au Brésil, où il était appliqué aux professionnels de santé en contact direct avec le coronavirus, a rapporté mardi le centre de recherche local Instituto Butantan à Sao Paulo. Le Butantan a réaffirmé la semaine dernière que le vaccin qu’il fabrique au Brésil en collaboration avec le laboratoire chinois Sinovac réalise que 78% des personnes vaccinées après avoir contracté des formes bénignes de la maladie ne nécessitent pas d’hospitalisation et évitent à 100% de développer des formes graves. “C’est un vaccin qui a l’innocuité, l’efficacité et toutes les exigences qui justifient son utilisation d’urgence”, dit le directeur de Butantan, Dimas Covas. L’essai n’a enregistré aucun effet indésirable grave lié au vaccin, qui n’a pas non plus produit de réactions allergiques significatives. Le vaccin a été testé sur 12 500 volontaires, «des professionnels de la santé en contact direct avec le covid-19», a déclaré Ricardo Palacios, directeur médical des essais cliniques de Butantan, une agence dépendante de cet état du sud-est du Brésil et le plus grand fabricant de vaccins. d’Amérique latine. “Si le vaccin résistait à ce test, il allait être infiniment plus performant au niveau communautaire”, a-t-il ajouté. L’efficacité globale, qui comprend des cas très légers de covid-19 (qui ne nécessitent aucune assistance) mais non asymptomatiques, il répond au minimum de 50% requis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), bien qu’il soit bien en deçà de l’efficacité rapportée par d’autres vaccins, comme l’American Moderna (94,1%) et Pfizer / BioNTech (95%). Butantan a soumis vendredi dernier à l’organisme de réglementation sanitaire brésilien (ANVISA) la première demande dans le pays pour l’autorisation d’un vaccin contre le covid-19, à usage d’urgence, suivie quelques heures plus tard d’une demande similaire p Pour le vaccin britannique Oxford / AstraZeneca, développé en collaboration avec la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), sous la juridiction du gouvernement fédéral brésilien, Butantan a été critiqué la semaine dernière pour avoir divulgué des données CoronaVac sans le pourcentage global d’efficacité, à un moment où que les vaccins sont devenus un champ de bataille entre le président du Brésil, Jair Bolsonaro, et le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, possibles rivaux aux élections présidentielles de 2022. Le Brésil accumule plus de 203 000 décès et 8 millions d’infections et vit depuis Novembre une deuxième vague de la pandémie, qui a également eu un impact économique sévère. Sao Paulo prévoit de démarrer sa campagne de vaccination le 25 janvier. Pékin a déjà envoyé 10,7 millions de doses et fournitures à Sao Paulo pour en fabriquer 40 millions supplémentaires. Pour sa part, Fiocruz prévoit d’importer deux millions de doses du vaccin AstraZeneca, produit par le Serum Institute of India. Le ministère de la Santé ne le fait pas. Il a tout de même présenté une date pour le début de son plan de vaccination. Mel / js / ll / llu