Le premier vaccin contre le coronavirus approuvé par le gouvernement fédéral devrait atteindre 145 centres dans les 50 États ce lundi, à un moment historique alors que le pays se bat pour contenir un virus qui a tué près de 300000 Américains.

Miami World / Telemundo 51

Le vaccin COVID-19, développé par la société allemande BioNTech et son partenaire américain Pfizer, a reçu vendredi soir une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA).

Les camions ont quitté l’usine Pfizer de Portage, dans le Michigan, dimanche, et la société prévoit de livrer 2,9 millions de doses à 636 emplacements prédéterminés d’ici la fin de cette semaine.

Cela marque le début d’un défi logistique colossal, avec des camions de fret et des avions déployés à travers le pays pour transporter ces vaccins, qui doivent être conservés à moins 94 Fahrenheit, et doivent arriver à destination dans des boîtes spécialisées remplies de glace sèche. .

“Nous pensons maintenant que les premières personnes seront vaccinées ici dans le Commonwealth demain matin”, a déclaré dimanche le gouverneur du Kentucky Andy Beshear dans un communiqué. “Nous sommes à moins de 24 heures du début de la fin de ce virus.”

Il y a encore beaucoup à faire

Le vaccin ne sera pas administré à la grande majorité des Américains avant le début de l’année prochaine et il faudra du temps pour faire une brèche dans une pandémie qui tue des milliers de personnes aux États-Unis chaque jour.

Le personnel médical se battra non seulement pour distribuer le vaccin dans les zones rurales, mais aussi pour convaincre le public sceptique que les vaccins sont sûrs.

Le général Gustave Perna, directeur des opérations de l’opération Warp Speed, l’a comparée au débarquement de Normandie de 1944, l’invasion alliée qui a initié la libération de l’Europe occupée par les nazis.

«Le jour J a été un tournant fondamental de la Seconde Guerre mondiale. C’était le début de la fin, et c’est là que nous en sommes aujourd’hui », a déclaré Perna lors d’un briefing samedi. «Mais ne vous y trompez pas, ce n’était pas la fin. Des mois et des mois de batailles difficiles se sont produits et il a fallu de la diligence, du courage et de la force pour finalement remporter la victoire.