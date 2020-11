La proposition adoptée en séance plénière de la Chambre, poursuit le débat au Sénat. REUTERS / Dado Ruvic.

Avec 128 voix pour et une contre, la plénière de la Chambre des représentants a approuvé, lors de son dernier débat, le projet de loi qui vise à établir le schéma de vaccination contre le covid-19 pour tous les Colombiens comme d’intérêt général.

“Ce projet est très important car il nous permet de fournir une assistance et la possibilité d’avoir des vaccins de manière beaucoup plus efficace, au service de la population colombienne. Nous espérons pouvoir donner à notre société un avenir d’espoir, en envisageant la fin de ce que cette pandémie a représenté.», A déclaré le ministre de la Santé, Fernando Ruíz, selon les informations de la radio Caracol.

Au cours de la séance plénière de la Chambre des représentants, les législateurs ont décidé de renverser le paragraphe de l’article 9 du projet de loi qui a suscité la polémique ces derniers jours, qui indiquait que les strates 5 et 6 devraient payer le vaccin.

“Les strates 5 et 6 seront exemptées de la gratuité, sauf pour ceux qui appartiennent au personnel de santé, les adultes de plus de 60 ans et les personnes souffrant de comorbidités”, indique le document.

Selon le journal El Tiempo, la décision a été prise par le législateur, en tenant compte d’une déclaration du ministère de la Santé, dans laquelle il a établi que l’objectif de la vaccination était de “vacciner autant de Colombiens que possible”, donc qu’avec la chute de ce paragraphe, Le vaccin sera gratuit pour toute la Colombie, bien qu’il soit prioritaire pour les groupes créés par le ministère de la Santé (plus de 60 ans, les personnes souffrant de comorbidités telles que l’hypertension, le diabète, etc., et les agents du secteur de la santé qui sont devant le contagion.)

Quant aux dates de vaccination qu’aurait le pays, elles sont encore inconnues. Dans une interview accordée à Blu Radio, le ministre de la Santé, Fernando Ruíz, a assuré aux médias qu’il est prévu qu’avec la signature des négociations sur les vaccins, les premières doses commenceront à être appliquées au premier semestre 2021.

“Nous prévoyons que 10 millions de vaccins seront appliqués au cours du premier semestre 2021 et que les 5 millions restants, qui le seront par un mécanisme d’achat bilatéral, seront appliqués pour le second semestre de l’année prochaine.», A expliqué le ministre.

Dans le même entretien, le ministre a été interrogé sur le fait que la Colombie était en retard dans l’acquisition et l’application de vaccins, puisque des pays comme l’Équateur et l’Argentine ont annoncé qu’ils commenceraient à appliquer les doses en janvier 2021, a déclaré à cet égard le ministre Ruíz. que dans les prochains jours, des informations sur le sujet seront publiées.

“Non, nous n’avons pas attrapé la nuit, la Colombie a une politique de vaccination sérieuse qui est basée sur l’efficacité et la sécurité des personnes, des nouvelles arrivent en Colombie à ce sujet, donnez-moi quelques jours.», A déclaré le ministre de la Santé, à la même station.

Le ministre a également rappelé qu’à l’époque la Colombie a des accords de confidentialité avec six entreprises qui produisent le vaccin, parmi lesquelles des laboratoires qui mènent le processus dans le monde entier: Pfizer, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, CanSino et le Serum Institute of India.

Les autres points du projet de loi sur les vaccins

Le projet établit également des mesures fiscales et administratives pour le financement et la gestion de la vaccination contre le covid-19, ou les futures pandémies, afin que non seulement les vaccins soient gratuits pour tous les Colombiens dans les deux cas, mais aussi les entreprises privées qui souhaitent contribuer au financement de l’achat de celles-ci bénéficieront d’incitations fiscales.

Selon le projet de loi, les plafonds des dons pour obtenir des réductions d’impôt seront fixés par le Conseil supérieur de la politique fiscale (Confis), et ne seront acceptés qu’en espèces. En outre, la réduction d’impôt ne peut excéder 50% de la valeur livrée et ne peut pas non plus être considérée comme un solde en faveur.

Dans le même document, il est souligné que le Gouvernement sera en mesure de générer des alliances intergouvernementales, soit avec d’autres organisations, soit avec le secteur privé lui-même pour obtenir des ressources permettant au pays de répondre à toute menace de pandémie.

<< Pour assurer un accès préférentiel aux traitements préventifs et curatifs afin de contrer ces aléas de pandémie ou d'épidémie, le Gouvernement national peut allouer directement des ressources financières et signer des accords avec les communautés scientifiques et les laboratoires spécialisés, publics ou privés, situés à l'intérieur ou à l'extérieur. du pays », précise le document de projet.

Le projet devra passer par son dernier débat en séance plénière du Sénat, pour qu’il devienne une loi de la République.

Le ministre de la Santé, Fernando Ruíz, a pour sa part rapporté ce mardi via son compte Twitter que la Colombie dispose déjà de 20 millions de vaccins assurés via le mécanisme COVAX.

“Nous avons déjà 20 millions de doses de vaccins COVID assurées par COVAX et dans les prochains jours, nous apporterons d’autres bonnes nouvelles au pays. Des mois de travail sérieux pour garantir des vaccins efficaces.», a rapporté le responsable du portefeuille Santé via son compte Twitter.

VOUS POUVEZ AUSSI LIRE

Le ministre de la Santé promet de bonnes nouvelles concernant le vaccin COVID-19 pour la Colombie

Plus de 274513 touchés en Colombie par La Niña et les ouragans Iota et Eta: ONU

# 25N, ce seront les manifestations pour commémorer la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes