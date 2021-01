Madrid, 21 janvier . .- Le vaccin espagnol le plus avancé contre le SRAS-CoV-2 responsable du covid-19, celui développé par les virologues Mariano Esteban et Juan García Arriaza au Centre national de biotechnologie du Conseil supérieur de la recherche Les scientifiques (CSIC) d’Espagne, ont montré une efficacité de 100 pour cent dans les tests sur les souris.

Les progrès réalisés dans ce projet, qui utilise une variante du virus utilisée pour éradiquer la variole, ont été publiés dans le Journal of Virology.

La production de ce vaccin est développée en collaboration avec la société de biotechnologie espagnole Biofabri – appartenant au groupe Zendal – pour démarrer les premières phases d’essais cliniques (phases I et II) dans les semaines à venir.

Ce candidat vaccin (MVA-CoV-2) utilise le virus «Modified Ankara vaccine» (MVA) comme véhicule pour transporter une protéine SARS-CoV-2 (la protéine «s») qui parvient à stimuler la défense immunitaire contre le coronavirus, a rapporté le CSIC ce jeudi.

Lorsque la pandémie a éclaté, trois projets de recherche différents ont été activés au CSIC pour développer des vaccins, et ces derniers mois de nombreux scientifiques ont convenu que ces vaccins ne seraient pas les premiers à être disponibles mais qu’ils seront parmi les meilleurs.

Le CSIC collabore avec la société de biotechnologie espagnole Biofabri pour produire le vaccin dans des conditions d’utilisation chez l’homme, et la prochaine étape sera de demander l’autorisation de l’Agence espagnole des médicaments pour démarrer les premiers essais cliniques, qui pourraient commencer dans quelques semaines.

“Nous avons observé que le candidat vaccin MVA-CoV-2 génère une réponse immunitaire robuste avec la production d’anticorps neutralisants et l’activation des lymphocytes T chez la souris”, a expliqué le chercheur Mariano Esteban, qui dirige une équipe du Centre national de biotechnologie (CNB-CSIC ) qui comprend des virologues, des experts en macromolécules et en bio-informatique.

Juan García Arriaza, un chercheur du groupe, a souligné, dans une note publiée par le CSIC, qu’ils ont vérifié que le vaccin “confère une protection à 100% contre le SRAS-CoV-2 dans un modèle de souris humanisé sensible à l’infection par SARS-CoV-2, qui est très important. “

A cette occasion, le virus MVA a été modifié pour exprimer la protéine S complète du SARS-CoV-2, qui est la clé qui permet au coronavirus de pénétrer dans les cellules humaines.

Incorporée dans le «véhicule MVA», cette protéine est produite dès que le virus pénètre dans la cellule et c’est ce qui apprend au système immunitaire comment reconnaître le vrai coronavirus et comment l’éliminer, a expliqué le CSIC.

L’étude a montré que l’administration d’une ou deux doses de ce candidat vaccin protège 100% des souris humanisées de la maladie et de la létalité causées par le coronavirus.

Le CSIC a souligné qu’avec deux doses de vaccin, il y a une inhibition complète de la réplication du virus dans les poumons.

“Ces résultats démontrent que le vaccin COVID-19 à base de vecteur MVA produit une immunogénicité robuste et une efficacité complète dans des modèles animaux, et soutiennent son application future dans les essais cliniques”, ont écrit les chercheurs dans l’article du Journal of Virology. .

Les chercheurs ont également montré dans l’étude que la vaccination combinée à deux vaccins différents, l’un dans la première dose basée sur l’acide nucléique (S-ADN) et l’autre dans la deuxième dose (MVA-CoV2-S), produit des niveaux plus élevés d’activation des lymphocytes. T que l’administration de deux doses de MVA-CoV-2, ce qui est pertinent pour tenter d’obtenir une réponse immunitaire plus large et plus durable.

Afin de définir un spectre d’action plus large pour le vaccin et de se conformer aux exigences des agences de régulation pour les essais cliniques, des expériences d’immunogénicité et d’efficacité sont en cours dans le modèle hamster et seront bientôt également menées avec les macaques.

Si tout se passe comme prévu, les phases cliniques I et II pourraient débuter dans quelques semaines, puis passer à la phase clinique III.

Le CSIC a signalé que la société Biofabri fabrique les lots GMP (Good Manufacturing Procedures) qui seront utilisés dans ces essais cliniques et qu’elle a déjà défini le procédé industriel de fabrication des lots commerciaux dès le la phase de développement clinique se termine.