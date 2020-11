Benny Gantz, chef du ministère de la Défense dont dépend l’Institut (IIBR, pour son acronyme en anglais), a rendu visite au premier volontaire à l’hôpital de Sheba, près de Tel Aviv, où il sera surveillé pendant les premières heures avant sa sortie. . . / EPA / TAL SHAHAR / Archives

Jérusalem, 1er novembre . .- Israélien Segev Harel a été aujourd’hui le premier volontaire à recevoir le vaccin COVID-19 qui commence la phase de test sur l’homme en Israël, après avoir développé avec succès une réponse immunitaire efficace chez les animaux.

“Nous avons de grands espoirs pour le développement de ce vaccin par l’Institut israélien de recherche biologique”, a déclaré Hezi Levy, directeur général du ministère de la Santé, à la radio militaire.

Benny Gantz, chef du ministère de la Défense dont dépend l’Institut (IIBR, pour son acronyme en anglais), a rendu visite au premier volontaire à l’hôpital de Sheba, près de Tel Aviv, où il sera surveillé pendant les premières heures avant sa sortie. .

L’hôpital Hadassah de Jérusalem administrera le vaccin à un deuxième volontaire, et les deux participants seront suivis pendant trois semaines pour évaluer les résultats. S’ils sont terminés avec succès, les essais seront étendus à quatre-vingts Israéliens âgés de 18 à 55 ans.

En décembre, une deuxième étape est prévue avec 960 volontaires majeurs dans différents centres médicaux à travers le pays. Le troisième et dernier, prévu pour les mois d’avril et mai 2021, comprend des tests sur 30000 participants, avant de recevoir une autorisation d’utilisation massive.

Le vaccin a déjà un nom commercial: «BriLife», un ensemble d’acronymes entre le terme «santé» en hébreu (briut), l’abréviation d’Israël (il) et le mot anglais «life», life.

L’Institut prévoit de produire 15 millions de vaccins pour les citoyens israéliens et les «voisins proches» de la région.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé aujourd’hui qu’au moment même où l’expérience commence, Israël négocie pour acheter plus de vaccins qui sont en cours de développement dans d’autres parties du monde.

Le vaccin israélien, testé avec succès sur de petits animaux (souris, hamsters et lapins) et de gros animaux (porcs), est développé à partir d’un virus existant: VSV, virus de la stomatite vésiculaire.