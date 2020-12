Le vaccin de Pfizer commencera à être appliqué en Grande-Bretagne (REUTERS / Dado Ruvic)

Les régulateurs britanniques ont approuvé le vaccin COVID-19 développé par la société américaine Pfizer et son partenaire allemand Biontech. C’est un signe très positif au niveau mondial et qui se reflète rapidement dans les révisions des projections économiques pour l’année prochaine.

Rappelons-nous que ces dernières semaines, la possibilité d’une deuxième vague était à l’étude; ce qui impliquait un risque supplémentaire pour les économies mondiales qui s’attendaient à ce que 2021 se remette de l’assaut de cette année qui a touché 90% des pays.

Cette crise, contrairement aux crises économiques classiques qui surviennent en raison d’une baisse des dépenses globales et où les gouvernements avaient plus de marge pour augmenter les dépenses globales et ainsi contrer la récession, il est donné par un choc d’offre. La baisse de l’activité économique s’est produite parce que les activités productives ne pouvaient pas être menées normalement en raison du fait que les politiques de distanciation sociale empêchaient la mobilisation vers l’emploi. Par conséquent, en ne produisant pas, la richesse n’a pas été créée.

De toute évidence, à mesure que les restrictions étaient assouplies, les pays ont commencé à se rétablir, mais avec le principal risque que le virus persiste plus longtemps.

En ce sens, un scénario dans lequel le vaccin se développe rapidement et peut être appliqué à une grande partie de la société est beaucoup plus favorable qu’un scénario dans lequel il ne l’est pas. C’est donc une excellente nouvelle mondiale. Aussi pour notre pays parce que cela signifie que la pandémie cessera d’être un casse-tête. Cependant, cela ne signifie pas que les problèmes économiques seront résolus avec l’arrivée du vaccin.

Cette année, l’Argentine chuterait de près de 11,5%, mais depuis 2011, notre pays n’a pas grandi et ce n’est pas quelque chose qui changera une fois le vaccin assuré. La racine de la baisse dans laquelle nous sommes plongés est l’important déficit budgétaire, qui est passé de 0,6% du PIB en 2009 à 3,8% du PIB en 2015, terminant 2019 avec un déficit de 1,9% du PIB .

Si l’État dépense plus qu’il ne reçoit, il a deux voies. Le premier est celui qui lui permettrait de croître et de réduire les dépenses publiques; Pour cela, il est essentiel de faire face à une série de réformes structurelles: réduction de la taille de l’État, réforme du travail, baisse des impôts, réforme du système de retraite et ouverture des échanges. Le second est récessif, recourant à des formes de financement qui condamnent la possibilité de consolider une croissance économique durable: augmentation des impôts, endettement ou émission de monnaie locale.

En Argentine, la voie récessive a été choisie, ce qui explique l’enchevêtrement fiscal et réglementaire qui empêche la prolifération de nouveaux projets productifs et freine le développement normal des investissements actuels. Cela se traduit par moins d’innovation, moins de capital, moins de travail et une baisse progressive des salaires réels. Aujourd’hui, pour chaque tranche de 100 $ que gagne une entreprise de 60 employés, si vous payez toutes les taxes, vous quittez l’État 106 $. Autrement dit, vous payez des impôts, inclusivement, avec votre investissement initial.

Si de la monnaie est émise, sans production pour soutenir cette demande accrue, le résultat est la perte du pouvoir d’achat de la monnaie. En Argentine, nous sommes passés d’une inflation annuelle de 3,7% à 37,3% par an que nous projetons cette année, avec des pics dépassant 50% par an. De plus, nous sommes l’un des cinq pays au monde où l’inflation est la plus élevée au monde.

S’endetter sans réduire rapidement le déficit budgétaire ne fait qu’étirer l’impact et se termine, à long terme, par plus d’impôts ou plus d’émissions.

Cette année n’a pas été l’exception mais la règle et nous avons à nouveau choisi la voie récessive. Le résultat à attendre l’année prochaine est un écart de change, malgré le calme monétaire croissant sur le marché des changes, qui continuera à creuser la fuite des réserves que nous avons observée depuis la dernière période. De toute évidence, dans ce scénario, une dévaluation qui affecte le bien-être de toutes les années à venir est à prévoir. De son côté, la demande pour le peso continuera de baisser car la crise de confiance ajoutée à la question des 80-90% d’une année sur l’autre cette année corrode de plus en plus la valeur de notre monnaie. De même, le risque pays restera élevé, malgré la renégociation avec le FMI, car les mêmes problèmes non résolus persistent. D’un autre côté, l’économie va rester stagnante et bien qu’il y ait probablement un rebond de 5,0% l’année prochaine, il lui faudrait 4 ans pour revenir aux niveaux d’avant la pandémie. De plus, un déficit budgétaire de 3,4% est attendu pour cette année et en hausse en 2021, de sorte que les problèmes préexistants vont s’aggraver.

Encore, Si nous voulons changer l’histoire, il ne nous reste plus qu’à mener des réformes, à restaurer la confiance des marchés et à générer des opportunités de progrès pour tous. Comme Juan Bautista Alberdi l’a condamné: «Qu’est-ce que la richesse exige de la loi pour se produire et se créer? Ce que Diogène exigeait d’Alexandre: ne pas l’éclipser ».

L’auteur est économiste à la Fundación Libertad y Progreso