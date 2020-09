Le candidat pour vaccin contre le covid-19 développés par des scientifiques russes n’ont pas provoqué d’incidents indésirables et génèrent des anticorps, selon les résultats préliminaires des essais cliniques, détaillés dans une étude publiée ce vendredi par la revue médicale britannique « The Lancet« .

Le rapport a été publié des semaines après Russie a annoncé qu’il avait un vaccin contre le covid-19, nommé Spoutnik V, mais sans avoir fourni de détails sur les tests cliniques, ce qui a inquiété le monde scientifique.

L’étude détaille les premiers résultats de deux essais cliniques dans sa phase précoce, auxquels 76 personnes ont participé.

Le groupe d’experts a constaté que deux formulations – l’une congelée et l’autre lyophilisée – d’un vaccin, qui se compose de deux parties, sont « sûres », car elles n’ont pas identifié de réactions indésirables graves en plus de 42 jours et induit des réponses anticorps chez tous les patients. participants dans les 21 jours.

Les résultats secondaires des essais (pas aussi pertinents que les principaux) ont également conduit à croire que les vaccins produisent également, dans les 28 jours, des réponses des lymphocytes T, qui détectent et tuent les agents pathogènes envahissants ou les cellules infectées.

La formulation congelée est conçue pour une utilisation à grande échelle, tandis que la formulation lyophilisée est développée en tenant compte des régions difficiles d’accès, car elle peut être stockée à des températures comprises entre 2 et 8 degrés Celsius.

L’étude explique que vaccin comprend deux vecteurs d’adénovirus – celui appelé « adénovirus humain recombinant de type 26 ”ou rAd26-S et le « Adénovirus humain recombinant de type 5 ou rAd5-S-, modifiée pour exprimer la «protéine de pointe» SARS-CoV-2, un outil clé que le virus utilise pour envahir les cellules humaines.

Dans les tests, les adénovirus ont été affaiblis de sorte qu’ils ne peuvent pas se répliquer dans les cellules humaines et ne peuvent pas provoquer de maladie (car ils causent généralement le rhume).

Ces types de vecteurs d’adénovirus ont déjà été utilisés en toute sécurité dans de nombreux essais cliniques, selon l’étude, qui souligne que ces vaccins visent à stimuler les deux bras du système immunitaire: les anticorps et les réponses des lymphocytes T, de sorte que attaquent le virus lorsqu’il circule dans le corps et les cellules infectées par le SRAS-CoV-2.

L’auteur principal Denis Logunov du Centre national de recherche pour l’épidémiologie et la microbiologie (Russie) a déclaré que «lorsque les vaccins adénovirus pénètrent dans les cellules des personnes, générer le code génétique de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2« , Ce qui amène les cellules à produire cette protéine.

Cela aide, a-t-il dit, à « apprendre au système immunitaire à reconnaître et à attaquer le virus SRAS-CoV-2 » bien que « pour former une forte réponse immunitaire contre le virus, il est important de fournir un vaccin de rappel ».

En ce sens, Logunov a souligné que les vaccins de rappel qui utilisent le même vecteur adénovirus « peuvent ne pas produire une réponse efficace, car le système immunitaire pourrait reconnaître et attaquer le vecteur » et cela « empêcherait le vaccin de pénétrer dans les cellules du corps. ».

Ainsi, deux types différents de vecteurs d’adénovirus ont été utilisés «pour tenter d’empêcher le système immunitaire de devenir immunisé contre le vecteur».

Les essais ont été menés dans deux hôpitaux russes avec des adultes âgés de 18 à 60 ans, qui ont été isolés dès leur inscription pour participer aux essais cliniques et sont restés dans des centres médicaux pendant les 28 premiers jours.

Parmi certains des résultats, ils ont constaté que les deux formulations étaient sûres et bien tolérées, et les événements indésirables les plus courants comprenaient la douleur au site d’injection (chez 58% des participants), l’hyperthermie (chez 50%), la douleur tête (42%), asthénie (28%) et douleurs musculaires et articulaires (24%).

Après les expériences, les scientifiques ont estimé que l’utilisation de différents adénovirus est une approche efficace pour déclencher une «réponse immunitaire robuste», mais ont averti que des recherches supplémentaires sont encore nécessaires.

Concernant les «limites» de l’étude, elles comprenaient la courte période de suivi (42 jours); qu’il s’agit d’une «petite» enquête; que certaines parties de la première phase des essais comprenaient uniquement des volontaires de sexe masculin et qu’il n’y avait pas de placebo.

En ce qui concerne les prochaines étapes de la recherche, le professeur Alexander Gintsburg, du centre susmentionné, a déclaré que la phase trois de l’essai clinique du vaccin comprendra 40000 volontaires d’âge et de groupes à risque différents et sera menée avec une constante surveillance.

L’épidémiologiste Naor Bar-Zeev, de l’International Center for Access to Vaccines (États-Unis), qui n’est pas impliqué dans la recherche, a averti, pour sa part, que tous les candidats vaccins doivent montrer «qu’ils sont sûrs et prouvent une efficacité clinique durable ( y compris les groupes à risque plus élevé) dans de grands essais randomisés avant de pouvoir être utilisés ».

