BUENOS AIRES (AP) – Les 300000 premières doses du vaccin Spoutnik V contre le nouveau coronavirus sont arrivées jeudi à Buenos Aires en provenance de Russie pour être distribuées prochainement dans ce qui promet d’être la plus grande campagne de vaccination du pays.

Un avion d’Aerolineas Argentinas qui transportait plusieurs tonnes de doses du vaccin – le premier contre le COVID-19 à être appliqué en Argentine – a atterri dans la matinée à l’aéroport international d’Ezeiza, à la périphérie de la capitale.

Le président argentin Alberto Fernández a remercié son homologue russe Vladimir Poutine “pour l’engagement” qu’il a montré au pays sud-américain, sur son compte Twitter. Le président a souligné qu ‘”un chemin d’espoir s’ouvre” et “la plus grande campagne de vaccination commence” de l’histoire argentine, ajoutant que la pandémie n’est pas encore terminée et a exhorté la population à prendre soin d’elle-même.

L’Argentine a été le premier pays d’Amérique latine à enregistrer officiellement le Spoutnik V sur son territoire et si tout se passe comme prévu, il deviendra le premier à le distribuer.

Les emballages contenant le produit ont été transportés dans des camions frigorifiques à moins 18 degrés Celsius jusqu’à un entrepôt.

Le plan du gouvernement est que la campagne de vaccination commence la semaine prochaine; la date exacte sera définie au cours du week-end, a indiqué le chef de cabinet, Santiago Cafiero, lors d’une conférence de presse.

Pendant ce temps, le ministre de la Santé, Ginés González García, a indiqué que cinq millions de doses arriveront en janvier et plus de 14 millions en février avec la possibilité d’augmenter la quantité de cinq millions supplémentaires.

Le vaccin ira d’abord au personnel de santé.

L’arrivée du produit a été entourée de critiques de la part des opposants quant à sa fiabilité et aux mesures prises par le gouvernement.

Des déclarations récentes du président de la Russie, Vladimir Poutine, selon lesquelles le Spoutnik V n’a pas été injecté car il n’est pas encore adapté aux personnes de plus de 60 ans ont intrigué le pays sud-américain à un moment où le gouvernement fonctionnait contre la montre de sorte que des dizaines de milliers de doses arrivera à Buenos Aires.

Se référant à la question, le ministre de la Santé a souligné qu’en Russie “l’analyse du groupe de plus de 60 ans est déjà terminée, ce qui n’est pas encore commencé, mais sur la base des informations dont nous disposons, la vaccination commencera” pour ledit groupe d’âge.

Dans une tentative d’apporter la tranquillité d’esprit, le responsable a déclaré que le vaccin Spoutnik V est “sûr” et “a tous les chemins tracés”.

“Il ne reste qu’une étape au sein du ministère russe pour qu’elle soit approuvée”, a déclaré González García, qui a noté que l’Argentine commencera à vacciner les plus de 60 ans lorsque cette instance sera activée.

L’Argentine compte plus de 42 000 décès et plus de 1,5 million d’infectés. Ces derniers jours, les infections ont augmenté dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, dans laquelle les autorités craignent qu’elle ne devienne une deuxième vague du virus.

Cafiero et González García étaient tous deux très “optimistes” quant à l’arrivée des dizaines de milliers de doses du produit à cette époque.

“Ce qui est dit dans le contrat (avec la Russie) est en train d’être respecté, malgré le fait qu’il y avait des rumeurs et des questions qui ont été dites … 300 000 doses sont en territoire argentin et commenceront à être distribuées dans toutes les provinces”, a déclaré Cafiero .

La Russie a été critiquée au niveau international pour avoir autorisé ce vaccin en août qui n’avait pas terminé les essais avancés auprès de dizaines de milliers de personnes, et des experts à l’intérieur et à l’extérieur du pays ont mis en garde contre son utilisation généralisée jusqu’à ce que les études soient terminées.

Contrairement à la Grande-Bretagne, où les premiers vaccinés étaient les personnes âgées, Spoutnik V a donné la priorité aux personnes âgées de 18 à 60 ans sans maladie chronique et qui ne sont pas enceintes ou qui allaitent.

Le ministère argentin de la Santé a approuvé mercredi l’utilisation d’urgence du produit, alors que l’avion Aerolineas était déjà sur le sol russe pour charger les doses.

Certaines voix ont mis en doute que la procédure a été menée à la hâte, sans avoir au préalable l’approbation de l’Administration nationale du médicament, de l’alimentation et de la technologie médicale (ANMAT), mais le ministre de la Santé a déclaré que lorsque «l’acheteur est le Etat, dans ce cas c’est d’un Etat à Etat … la condition est que le Ministère de la Santé, conformément à la loi, approuve (le vaccin) ».

“L’ANMAT informe avec un rapport technique mais le ministère doit être celui qui approuve”, a déclaré González García.

Pour sa part, le Fonds d’investissement direct russe, avec lequel le gouvernement argentin a signé le contrat, a souligné que «l’enregistrement du vaccin Spoutnik V en Argentine sans essais cliniques supplémentaires dans le pays représente une grande reconnaissance des normes réglementaires russes et la qualité des essais cliniques “et qu’elle est prête” à coopérer concernant le vaccin avec d’autres pays d’Amérique latine “.

Le gouvernement argentin tente également de se procurer le vaccin Pfizer, qui a été approuvé mardi par l’ANMAT et dont l’acquisition est bloquée.