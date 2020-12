Le groupe Iraola, propriétaire de Corven, est resté cette année avec la société Zanella

L’entreprise qui a remporté le prix “La guerre des motos” qui a été combattu cette année devant les tribunaux a déjà pris le contrôle de la marque Zanella, le trophée qui était contesté, et s’apprête à le relancer avec un investissement de près de 1000 millions de dollars. Il s’agit de Corven, du Grupo Iraola, qui prévoit de conserver 40% du marché de la moto toujours dynamique qui, en raison de la pandémie et de la réduction de l’utilisation des transports publics, promet de rester florissant au cours de l’année à venir.

En août dernier, Corven est resté avec Zanella, après une procédure judiciaire dans laquelle il avait pour rival La Emilia, la société propriétaire de Motomel.

Après 17 ans de faillite, la marque historique argentine était sur le point de passer aux mains des Iraola à la suite d’une offre d’achat présentée dans le cadre de la faillite.

Le marché de la moto a tout pour croître de 30% l’année prochaine

Mais La Emilia s’est jointe à une contre-offre pour le double de la valeur offerte par son concurrent, a dénoncé des «irrégularités» dans la vente et a fait une offre pour reprendre l’entreprise. Le juge a décidé d’accepter l’offre initiale d’Iraola de 1,9 million de dollars tandis que La Emilia a offert 3,6 millions de dollars, après quoi Motomel a interpellé le magistrat et s’est plaint de ce qu’il a compris comme une décision d’un concurrent visant à affecter l’opération. .

Enfin, le tribunal a déverrouillé l’opération et en août le transfert vers Grupo Iraola a été achevé, qui, en plus de Corven et Zanella, produit les marques de quadricycles Mondial, Kymco, Kawasaki, Bajaj et Arctic Cat. Ils prétendent produire 13 000 cartouches chaque mois.

Désormais, l’entreprise se concentre sur la relance de la marque avec un investissement déjà réalisé de 980 millions de dollars dont ses dirigeants espèrent qu’il sera rentable dans le contexte d’une pandémie, d’un retard de consommation et de l’aide du gouvernement qui stimule la demande avec des plans. des objectifs de financement tels que la ligne «Ma moto» de Banco Nación.

Les retards de consommation, les plans de financement gouvernementaux et la pandémie qui décourage l’utilisation des transports publics jouent en faveur des motos

Pour prendre en charge Zanella, l’entreprise a dû prendre en charge non seulement le paiement de l’opération mais aussi 480 indemnités de départ et 70 employés qui sont restés, a-t-il dit. Leandro Iraola, Président du Grupo Iraola. Au total, l’entreprise a ajouté 370 employés au cours des trois derniers mois, ce qui a conduit à 660 emplois qu’elle soutient dans son activité moto. En ajoutant son activité de pièces automobiles, l’entreprise compte 1 030 employés.

«L’investissement est déjà fait. Elle a été réalisée avec une capacité d’usine de 12 000 mètres carrés, avec laquelle nous avons commencé à fabriquer des modèles de la marque Kawasaki après 30 ans de non-fabrication dans le pays », a déclaré Iraola à Infobae.

La production se fait dans deux usines, l’une située à Caseros et l’autre à Venado Tuerto. Une troisième usine de l’entreprise, dans la province de Cordoue, est inactive tandis qu’une quatrième à Mar del Plata a été définitivement désactivée.

«Nous pensons que le marché de la moto a tout pour croître de 30% l’année prochaine, en raison du plancher bas de cette année – les ventes vont clôturer 10% en dessous de 2019-, de la reprise des salaires et du retard de consommation des 3 derniers ans. Et aussi parce que les transports publics sont compliqués dans le contexte de la pandémie », a-t-il ajouté.

