Le Vatican a clarifié par une note interne la position du pape François sur les unions homosexuelles après la polémique suscitée par le documentaire “Francesco” et a réitéré que le mariage catholique est entre un homme et une femme, ont rapporté lundi des sources religieuses.

Dans un document, délivré par la Secrétairerie d’État du Vatican, – entité en charge du numéro deux, le cardinal Pietro Parolin – et envoyé aux nonciatures ou ambassades du monde entier, l’épineuse question est abordée après plus d’un semaine de silence, en raison du scandale déclenché par les propos du pontife argentin dans le documentaire de l’Américain d’origine russe Evgeny Afineevsky.

Présenté mi-octobre au festival du film de Rome, dans le documentaire le pape argentin défend le droit des couples homosexuels, «enfants de Dieu», à avoir une «loi de coexistence civile» qui les protège juridiquement.

“Les homosexuels ont le droit de faire partie d’une famille, ce sont des enfants de Dieu, ils ont le droit de fonder une famille. Vous ne pouvez pas expulser qui que ce soit d’une famille ou rendre la vie impossible pour cette raison. Ce que nous devons faire, c’est une loi de la coexistence civile, ils ont le droit d’être couverts légalement. Je l’ai défendu », explique le Pape dans le film.

Une phrase qui a provoqué la colère des secteurs les plus conservateurs, parmi lesquels plusieurs évêques et cardinaux et à son tour les éloges des associations de défense homosexuelles, qui la considéraient historique pour son ouverture.

– Phrases décontextualisées –

Pour la secrétaire d’État, les déclarations du pape ont «semé la confusion» car l’auteur du documentaire a résumé en une seule réponse les différentes réponses données par le pape lors d’un entretien avec la journaliste mexicaine Valentina Alazraki en 2019.

“Il y a plus d’un an, lors d’un entretien, le pape François a répondu à deux questions différentes à deux moments différents qui, dans le documentaire susmentionné, ont été édités et publiés en une seule réponse sans contextualisation appropriée, ce qui a généré de la confusion”, explique la note interne du Vatican, divulguée à la presse par diverses nonciatures.

Pour le Vatican, il s’agit de clarifier l’affaire aux évêques et religieux qui s’interrogent sur les propos surprenants du pape, et en même temps éviter de nier le cinéaste, récompensé pour son film par les mêmes autorités du Saint-Siège.

Le document interne du Vatican, qui ne porte ni sceau ni signature officiels, a apparemment été envoyé aux nonciatures à la demande du pape lui-même.

Le pontife «faisait référence aux lois adoptées par les États», lorsqu’il se réfère aux lois civiles et «non à la doctrine de l’Église», souligne la note.

La lettre cite les propos du Pape à plusieurs reprises et rappelle qu’en 2014 il a expliqué que «le mariage est entre un homme et une femme».

“Les États laïques veulent justifier les unions civiles pour réglementer diverses situations de coexistence, poussés par la demande de réglementer les aspects économiques entre les peuples, comme assurer les soins de santé”, expliquait alors le pontife.

Pour le secrétaire d’État, «il est évident que le pape François a fait référence à certaines dispositions de l’État, certainement pas à la doctrine de l’Église, réaffirmée à maintes reprises au fil des ans», souligne le texte divulgué.

