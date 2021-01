Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a été inscrit ce mardi, alors qu’il a prononcé un discours devant le Parlement, à Caracas (Venezuela). . / Miguel Gutiérrez

Caracas, 12 janvier . .- Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a rapporté ce mardi qu’en 2020 le pays avait reçu des revenus de 743 millions de dollars, ce qui représente 98,6% de moins que ceux obtenus en 2013, à son arrivée pour président.

«Nous sommes passés de plus de 50 000 millions de dollars (56 609 millions) en 2013 à seulement 743 millions en 2020 (…) cela signifie que sur 100 dollars que le pays a obtenu en 2014 aujourd’hui, il obtient un peu plus de un dollar », a déclaré le président lors de son discours annuel.

Les chiffres ont été présentés à l’Assemblée nationale (AN, Parlement), avec une forte majorité pro-gouvernementale, tout en rendant compte de la gestion réalisée au cours de 2020, une exigence que la Constitution oblige à respecter.

CONTRACTION ÉCONOMIQUE

Il a expliqué qu’entre 2014 et 2020, le Venezuela a connu “la plus forte baisse de revenu extérieur de son histoire”, puisque l’année dernière a été, a-t-il dit, “celle avec la plus grande asphyxie économique, la fermeture du financement extérieur et le blocage des revenus”. externe “.

Tout cela, a-t-il poursuivi, «dans un pays fortement dépendant des importations».

“Ces raisons et aucune autre ne sont les raisons de la brutale contraction économique de cette période”, a-t-il fait remarquer, faisant allusion aux presque 30 trimestres consécutifs de baisse accumulés jusqu’à présent par le produit intérieur brut (PIB).

LE «SAUVETAGE» DES ACTIFS À L’ÉTRANGER

Le président a demandé au Parlement de travailler pour «sauver» les actifs du Venezuela à l’étranger, y compris les filiales de la compagnie pétrolière publique PDVSA, Citgo et Monómeros, toutes deux sous le contrôle d’un conseil d’administration nommé par l’ancien chef de l’Assemblée législative, le l’opposition Juan Guaidó, lorsqu’il a été proclamé président par intérim en 2019.

En ce sens, il a également appelé à une “attention particulière” pour le “sauvetage” de l’or en Angleterre, qui est en cours de procédure judiciaire à Londres avant le différend de pouvoir entre Maduro et Guaidó, reconnu comme président par intérim par certains pays, dont Royaume-Uni.

“Avec la récupération de cet argent, le Venezuela connaîtrait une récupération immédiate, miraculeuse et automatique, ce serait comme mettre de l’oxygène et du sang dans le flux d’un corps affaibli”, a-t-il dit.

CHUTE DE L’INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

Maduro a également reconnu que le pompage de PDVSA avait chuté de 69% entre 2015 et 2019, un phénomène qui a conduit le pays des Caraïbes à perdre des revenus de l’ordre de 102,5 milliards de dollars.

Le président a présenté un graphique dans lequel il a assuré qu’en mars 2015, le Venezuela produisait 2 817 000 barils de pétrole par jour.

Il n’a pas indiqué combien de barils par jour PDVSA produit actuellement, mais il a indiqué que le pays a cessé de pomper plus de 2 153 millions de barils de brut “pour le raffinage et l’exportation”.

Selon les données de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui cite des sources secondaires, le pays a pompé 339 000 barils de brut par jour en août dernier.

“Mais il y a de bonnes nouvelles qui nous viennent des travailleurs de PDVSA eux-mêmes, après avoir passé cette tempête, nous sommes aujourd’hui prêts pour une reprise productive et nous avons l’objectif d’atteindre 1,5 million de barils de pétrole”, a ajouté le chef de l’Etat. .

SANCTIONS ÉTRANGÈRES

Se référant aux sanctions internationales qui ont été imposées au Venezuela ces dernières années, Maduro a assuré que celles-ci “ont non seulement affecté l’Etat et la nation” mais aussi “ont perturbé les opérations de nombreuses entreprises locales et étrangères”.

“La politique déséquilibrée du (président américain) Donald Trump envers le Venezuela a infligé d’énormes dommages à de nombreuses entreprises étrangères qui faisaient des affaires avec et au Venezuela, des entreprises du secteur pétrolier, des obligataires, des investisseurs, des industries, entre autres”, a-t-il déclaré. .

Il a souligné que les mesures restrictives, en particulier celles de Washington, mettaient fin à la capacité de paiement du Venezuela, qui a accumulé une suspension de trois ans des paiements, ce qui a affecté les détenteurs de la dette extérieure vénézuélienne, dont la plupart sont des Américains, qui “ont perdu 77 000 millions de dollars “ces années.