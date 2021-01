Photographie donnée par Prensa de Miraflores où le président du Venezuela, Nicolás Maduro (c), avec le vice-président Delcy Rodríguez (i) et le ministre du pouvoir populaire pour la santé Carlos Alvarado peut être vu au cours de l’équilibre qu’il offre chaque semaine aujourd’hui, en Caracas, Venezuela). . / avec l’aimable autorisation de Miraflores Press

Caracas, 3 janvier . .- Le Venezuela a détecté au cours des dernières 24 heures 147 autres infections du virus SARS-COV-2, responsable de la covid-19, le nombre total de cas dans le pays des Caraïbes s’élevant à 114230, a rapporté ce dimanche le vice-président exécutif, Delcy Rodríguez.

“La Commission présidentielle pour la prévention et le contrôle du covid-19 informe le pays qu’au cours des dernières 24 heures, 147 nouvelles infections, 140 cas communautaires et 7 importés du Mexique, ont été détectés”, a déclaré Rodríguez sur son compte Twitter.

Sur la même plateforme, le responsable a indiqué que l’État central de Lara était la région qui a signalé le plus d’infections ce dimanche, avec 80.

La région nord-ouest de Yaracuy et l’État côtier de La Guaira – près de Caracas – ont été les autres zones les plus touchées aujourd’hui, avec respectivement 27 et 22 cas.

De même, Rodríguez a signalé la mort de deux autres Vénézuéliens de causes liées au COVID-19, tous deux âgés de soixante-dix ans dans les États de Nueva Esparta (nord) et de Mérida (ouest).

Le vice-président vénézuélien a également indiqué que 294 jours après la confirmation du premier cas dans la nation des Caraïbes, 108 268 du total infecté – ce qui représente 95% – se sont rétablis de la maladie.

Selon ces chiffres, seuls 4 928 cas actifs subsistent au Venezuela avec 1 034 décès.

Le Venezuela reprendra à partir de lundi le système que le gouvernement de Nicolás Maduro appelle “7 + 7”, et qui combine une semaine de quarantaine suivie d’une autre de permis pour l’ouverture de secteurs spécifiques de l’économie.

Ce dispositif a été utilisé entre le 1er juin et le 30 novembre, laissant place à la flexibilité accrue dont le pays a bénéficié au cours du mois de décembre.

Auparavant, entre le 16 mars et le 31 mai, le pays a connu une période d’enfermement radical, avec des permis d’exploitation uniquement pour les supermarchés, les pharmacies et les secteurs essentiels de l’économie.

Au cours des mois de mise en œuvre du système 7 + 7, Efe a constaté que l’ordonnance d’enfermement – pendant les semaines de fermeture – était systématiquement violée, en particulier dans les entreprises ouvertes clandestinement.

Mardi dernier, le gouvernement vénézuélien a annoncé avoir signé un contrat avec la Russie pour acheter 10 millions de doses du vaccin Spoutnik V qui, selon Maduro, arrivera dans le pays au premier trimestre de cette année.