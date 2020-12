Un médecin effectue un test, le 25 septembre 2020, lors d’une journée de dépistage rapide du Covid-19, à Caracas (Venezuela). . / Rayner Peña R / Fichier

Caracas, 25 décembre . .- Le Venezuela a ajouté quatre décès dus au covid-19 ce vendredi, portant le nombre total de décès dus à cette pandémie dans le pays à 1010, a rapporté le ministre de la Communication Freddy Ñáñez.

<< Malheureusement, 4 nouveaux décès sont signalés à cause de ce virus: 2 femmes âgées de 47 et 70 ans de l'état de Táchira (frontière avec la Colombie), 1 homme de 75 ans de Lara (ouest) et 1 homme de 68 ans de Mérida (ouest ) », a déclaré le responsable via son compte sur le réseau social Twitter.

Il a expliqué qu’au cours des dernières 24 heures, 358 nouvelles infections à coronavirus ont été enregistrées, dont 352 ont été produites par transmission communautaire dans les régions du Venezuela, principalement à Zulia (également frontalière de la Colombie), ce qui a ajouté 151 nouveaux cas.

En outre, six nouveaux cas “importés” ont été enregistrés, selon la définition du gouvernement des Vénézuéliens qui retournent infectés dans leur pays, en l’occurrence du Mexique et de Turquie.

Tous ces patients «internationaux» sont entrés au Venezuela par l’aéroport international Simón Bolívar, qui dessert Caracas, sur l’un des rares vols commerciaux autorisés par l’exécutif de Nicolás Maduro.

«Jusqu’à aujourd’hui, 111 603 cas ont été confirmés, 105 804 personnes ont été récupérées, ce qui représente 95% des infections», a déclaré le ministre après avoir rappelé que 285 jours se sont écoulés depuis que les premiers cas ont été détectés dans le pays et que le gouvernement a décrété un état d’alarme qui reste en vigueur.

Le Venezuela maintient l’un des soldes les plus bas au monde en termes de personnes infectées et décédées par cette pandémie qui a infecté près de 80 millions de personnes, dont près de 1,8 sont mortes.

La soi-disant révolution bolivarienne espère commencer à appliquer le vaccin russe contre le covid-19 Spoutnik V à partir d’avril et pour cela, elle a demandé à l’Organisation des Nations Unies d’intercéder pour obtenir le déblocage des fonds que le pays a bloqués à l’étranger en raison de aux sanctions économiques.