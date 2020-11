Il a expliqué qu’au cours des dernières 24 heures, 345 nouvelles infections se sont produites par transmission communautaire dans les régions du Venezuela, principalement dans l’État occidental de Lara avec 64 cas. . / Henry Chirinos / Archives

Caracas, 4 novembre . .- Le Venezuela a atteint ce mercredi 93480 infections dues au coronavirus SRAS-COV-2, qui provoque le covid-19, une maladie qui a fait 814 décès dans le pays, a rapporté le ministre de la Communication, Freddy Ñáñez .

“Jusqu’à aujourd’hui, 93 480 cas ont été confirmés, dont 88 326 personnes ont été récupérées, ce qui représente 94% des infections”, a déclaré le ministre sur son compte Instagram, où il a également rappelé que 234 jours se sont écoulés depuis son arrivée. de cette pandémie dans le pays.

Il a expliqué qu’au cours des dernières 24 heures, 345 nouvelles infections se sont produites par transmission communautaire dans les régions du Venezuela, principalement dans l’État occidental de Lara avec 64 cas.

En outre, 35 infections “importées” ont été dénombrées, comme l’exécutif appelle les Vénézuéliens qui retournent infectés dans leur pays, généralement de la Colombie voisine, et qui sont détenus pendant plusieurs jours aux frontières terrestres, sous quarantaine obligatoire.

Ñáñez a également indiqué que ce mercredi les décès de quatre hommes âgés de 29 à 91 ans et décédés de causes liées à la covid-19 ont été ajoutés.

Avec ces décès, le total officiel des décès est passé à 814, l’un des plus bas au monde.

AIDE DE L’UE

L’Union européenne (UE) a alloué environ 31 millions d’euros pour soutenir la lutte contre le covid-19 dans le pays sud-américain, comme le rapporte ce même jour la délégation du bloc communautaire au Venezuela, à travers un communiqué.

“L’UE et les États membres présents dans le pays adaptent plusieurs de leurs projets d’aide humanitaire et de coopération en y intégrant les besoins sanitaires et humains résultant de la pandémie (…) L’enveloppe budgétaire s’élève à environ 31 millions euros », a déclaré le groupe dans la lettre.

Cet argent, a expliqué la délégation européenne, a été principalement destiné aux secteurs de la santé, de l’eau et de l’assainissement et de la sécurité alimentaire à travers des projets exécutés en alliance avec les Nations Unies, le mouvement de la Croix-Rouge et les organisations locales de la société civile. et international.