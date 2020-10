Une personne passe devant une peinture murale de José Gregorio Hernández lors d’une cérémonie d’exhumation de sa dépouille le 26 octobre 2020, à proximité de l’église Notre-Dame de La Candelaria, à Caracas (Venezuela). . / Miguel Gutiérrez / Archives

Caracas, 31 octobre . .- L’Église catholique vénézuélienne a certifié ce samedi la dépouille de José Gregorio Hernández, un médecin décédé en 1919, dont la béatification avait déjà été autorisée par le pape François et devrait avoir lieu dans la première moitié de 2021.

«Le vénérable serviteur de Dieu, le Dr José Gregorio Hernández (…) est mort dans l’odeur de la sainteté dans la ville de Caracas le 29 juin 1919», dit l’acte de la prétendue cour ecclésiastique qui a certifié l’identité de la médecin, connu dans le pays sous le nom de «médecin des pauvres».

La confirmation des os a été signée par plusieurs médecins qui ont participé à l’exhumation, un processus qui a commencé lundi dernier lors d’une autre cérémonie religieuse, juste le jour de la naissance d’Hernández à l’âge de 156 ans.

Le certificat de certification et la clavicule droite du futur bienheureux seront conservés dans l’Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, au centre de Caracas, où ses restes sont restés depuis 1975, après une première inhumation qui l’a fait sortir du cimetière général sud de la capitale. .

“Cher José Gregorio Hernández, vous n’êtes pas une référence au passé mais plutôt une lumière placée au sommet d’une montagne et sur le chandelier pour nous éclairer tous chez nous”, a déclaré le cardinal Baltazar Porras, qui a dirigé la cérémonie.

Il a insisté sur le fait que l’Église catholique vénézuélienne continuera à se préparer à la béatification d’Hernández et «au-delà», se rappelant que le médecin est vénéré comme un saint et que de nombreux miracles lui sont attribués dans le pays et dans les pays voisins d’Amérique du Sud.

“L’appel à marcher avec José Gregorio convoque les croyants, les pratiquants, ceux des autres rives (…) il nous faut trouver des chemins de retrouvailles, que la douleur, les confrontations, les différences, les conflits, nous transforment”, dit Porras.

À l’acte liturgique, qui s’est déroulé à huis clos, un groupe de médecins et de religieux a participé qui portaient à tout moment des masques et dans certains cas des gants pour éviter la contagion par le covid-19, une pandémie qui jusqu’à présent a laissé 793 dans le pays. .

L’exhumation était, en plus d’une exigence du Vatican pour la vérification d’identité, un processus qui se terminera par la distribution de fragments d’os, considérés comme des reliques de premier ordre, à chaque diocèse et archidiocèse du pays et d’autres à Rome.

Hernández, qui a été écrasé à Caracas il y a 101 ans, a gagné son auréole de sainteté pour son travail en faveur des plus démunis et ses revendications pour exiger plus d’attention des gouvernements dans les régions intérieures du Venezuela.