Une personne exploite une caisse enregistreuse dans un local commercial avec la monnaie vénézuélienne et le dollar américain, le 24 novembre 2020, à Caracas (Venezuela). . / Miguel Guti rrez

Caracas, 25 novembre . .- Le gouvernement vénézuélien a annoncé tôt ce mercredi un ensemble de mesures avec lesquelles il espère relancer la monnaie nationale, le bolivar, après avoir dévalué près de 80% au cours des quatre dernières semaines contre au dollar américain.

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, “a décidé d’une série d’actions pour protéger le peuple et renforcer l’utilisation de notre monnaie nationale, face aux spéculateurs de change”, a déclaré le vice-président exécutif Delcy Rodríguez sur Twitter.

Parmi ces décisions, a-t-il expliqué, il y a l’augmentation des montants quotidiens autorisés pour les virements bancaires effectués via les plateformes numériques, qui s’élèvent actuellement à environ 100 millions de bolivars, soit environ 100 dollars selon le prix officiel.

«Les limites de ces transactions électroniques seront continuellement mises à jour afin que ceux qui disposent de ressources en bolivars puissent facilement les utiliser», a fait remarquer le vice-président, précisant que ces mesures seront mises en œuvre par la Surintendance des banques (Sudeban).

Bien que jusqu’à présent on ne sache pas dans quelle mesure les limites quotidiennes augmenteront, Rodríguez a déclaré que l’augmentation sera “considérable”.

Aussi le Sudeban, “afin de dynamiser l’utilisation du bolivar”, augmentera les limites des paiements quotidiens par carte de débit, bien qu’aucun changement de crédit bancaire ne soit envisagé, un secteur pratiquement mort par les dispositions de l’exécutif.

«Les transactions en devises étrangères au sein d’une entité financière paieront une taxe transactionnelle plus élevée que la taxe sur les grandes transactions financières des opérations en bolivars», a poursuivi la vice-présidente, sans plus de détails, bien qu’elle ait indiqué que la loi qui régit ces aspects sera amendée. .

En outre, le gouvernement permettra aux “alliés commerciaux” des bureaux de change “de multiplier les possibilités d’effectuer des opérations de change en monnaie nationale”.

BOLIVAR DÉVALUÉ

Selon la Banque centrale (BCV), le bolivar a dévalué de près de 78% jusqu’à présent ce mois-ci, mais le prix du marché parallèle, qui régit presque toutes les opérations commerciales au Venezuela, montre que la monnaie vénézuélienne s’est dépréciée de près de 90% contre le dollar ce mois-ci.

Le bolívar a subi deux processus de reconversion monétaire: en 2008, il a perdu trois zéros et a été rebaptisé bolívar fuerte, tandis qu’à la mi-2018, il a eu cinq autres zéros soustraits avec ce qui a été rebaptisé le bolívar souverain, l’actuel.

Face à cette instabilité de la monnaie locale, le Venezuela connaît un processus de dollarisation de facto ou «spontané», avec lequel la plupart des produits proposés à la vente sont calculés en dollars, et il existe la possibilité de payer en devises étrangères ou en bolivars.