Un groupe de personnes porte des masques sur une place décorée de lumières de Noël, le 2 décembre 2020, à Caracas, au Venezuela. . / MIGUEL GUTIERREZ

Caracas, 27 décembre . .- Le Venezuela a atteint 112.316 infections enregistrées de covid-19 ce dimanche, 287 jours seulement après la détection des premiers cas de cette pandémie dans le pays, a rapporté le ministre de la Communication, Freddy Ñáñez.

“Jusqu’à aujourd’hui, 112 316 cas ont été confirmés, 106 453 personnes ont été récupérées, ce qui représente 95% des infections”, a indiqué le responsable via son compte sur le réseau social Twitter.

Il a expliqué qu’au cours des dernières 24 heures, 365 nouvelles infections ont été détectées, dont 351 étaient causées par une transmission communautaire dans les régions du Venezuela, principalement dans l’État andin de Mérida, qui a ajouté 193 cas et mené les statistiques nationales pour la deuxième journée consécutive. .

Les 14 autres infections, a expliqué Ñáñez, correspondent à des cas “importés”, comme l’exécutif de Nicolás Maduro appelle les Vénézuéliens qui retournent infectés au pays, dans ce cas du Mexique, de la Turquie, de l’Équateur et de l’Iran.

Tous ces patients «internationaux» sont entrés au Venezuela par l’aéroport Simón Bolívar, qui dessert Caracas, à bord des quelques vols autorisés par l’exécutif.

Ce dimanche également, une femme de 52 ans est décédée dans l’état de Zulia (ouest, à la frontière de la Colombie) en raison de problèmes liés au SRAS-COV-2, qui provoque la covid-19.

De cette manière, le Venezuela atteint un total de 1 014 décès, l’un des soldes les plus bas au monde en termes de décès dus à cette pandémie qui a coûté la vie à près de 1,8 million de personnes.

Le bilan gouvernemental le plus récent indique que parmi les personnes encore malades, 3 371 sont asymptomatiques, 1 166 ont une insuffisance respiratoire aiguë légère, 250 patients ont une insuffisance respiratoire aiguë modérée et quelque 62 personnes sont admises dans les unités de soins intensifs.

Le Venezuela est sur le point de se réunir un mois depuis qu’il a levé pratiquement tous les contrôles sanitaires, une mesure que l’exécutif prévoit d’annuler en janvier en raison de l’augmentation des cas.