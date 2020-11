Un médecin effectue un test le 25 septembre 2020, lors d’une journée de test rapide du Covid-19, à Caracas (Venezuela). . / Rayner Peña R / Fichier (.I0658 /)

Caracas, 1er novembre . .- Le Venezuela a atteint 801 décès dus au COVID-19 ce dimanche et, bien que ce bilan officiel soit l’un des plus bas du continent, les autorités du pays ont appelé les citoyens à continuer à prendre soin d’eux-mêmes en vue mépris récent de la quarantaine et des protocoles établis.

Le vice-président exécutif, Delcy Rodríguez, a déclaré dans un discours télévisé que 24% des centres commerciaux ne respectaient pas la quarantaine cette semaine lorsque, selon l’exécutif, l’ouverture de magasins non essentiels était interdite.

Cette situation se produit dans toute la géographie nationale depuis des semaines, avant que le gouvernement n’autorise l’ouverture intermittente de certains établissements.

Au total, le pays n’a enregistré au cours des dernières 24 heures que trois décès et 312 nouvelles infections, avec lesquels le nombre total d’infections est passé à 92325, dont, a assuré le vice-président, 94% se sont déjà complètement rétablis.

Parmi les personnes décédées, a expliqué Rodríguez, il y a deux femmes, âgées de 33 et 63 ans, et un homme de 44 ans.

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, qui a participé à l’activité par un coup de téléphone, a également attiré l’attention des citoyens car, a-t-il dit, à chaque fois “il y a plus de gens sans masque (masque) dans la rue”.

“Je lance un appel à l’attention (…) nous allons prendre de plus en plus soin de nous, que personne ne se relâche, restons sur la bonne voie, sur la bonne voie”, at-il déclaré.

Le dirigeant a réitéré que dans le pays “il existe une réelle tendance à l’aplatissement (diminution) des cas” de coronavirus SARS-COV-2, un fait qui, a-t-il insisté, est en partie dû au soi-disant 7 + 7, un système de confinement ordonné pour lui qui consiste en une semaine de quarantaine et une autre avec des magasins ouverts.

Malgré la «tendance à la baisse», a-t-il ajouté, il est nécessaire «d’augmenter les mesures de prise en charge et de sensibilisation des populations».

À partir de ce lundi, une autre semaine de flexibilité commencera au Venezuela avec laquelle il est prévu, selon le gouvernement, de préparer le pays à une relative normalité en décembre.