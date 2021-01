Le président du Venezuela, Nicolás Maduro. . / Miguel Gutiérrez / Archives

Caracas, 14 janvier . .- Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza, a rapporté ce jeudi que le président Nicolás Maduro lui avait ordonné de communiquer avec les autorités de Manaus, la plus grande ville de l’Amazonie brésilienne, pour lui mettre l’oxygène nécessaire à sa disposition. face à l’effondrement de l’hôpital en raison de la covid-19, tandis que les patients vénézuéliens réclament des soins médicaux.

“Sur les instructions du président Nicolás Maduro, nous nous sommes entretenus avec le gouverneur de l’État de l’Amazonie, au Brésil, Wilson Lima, pour mettre immédiatement à disposition l’oxygène nécessaire pour assister à l’urgence sanitaire à Manaus. La solidarité latino-américaine avant tout!”, A déclaré le ministre vénézuélien des Affaires étrangères en votre compte Twitter.

Le message vient au milieu des plaintes des ONG et de l’opposition vénézuélienne concernant la pénurie de fournitures médicales et de médicaments dans les hôpitaux publics du Venezuela, qui traversent une crise grave depuis plus de cinq ans.

Ce même jeudi, un groupe d’ambulanciers motocyclistes, qui travaillent de manière indépendante et connus sous le nom de “Angeles de las Vías”, a dénoncé, via leur compte Instagram, qu’ils cherchaient un hôpital depuis 14 heures pour admettre un patient infecté par le covid -19, sans les amener à le recevoir pour ne pas avoir de “quotas”.

Après plus d’une demi-journée, il a été admis à l’hôpital José María Vargas, l’un des principaux hôpitaux de Caracas, mais plus tard, les médecins du centre ont recommandé son transfert dans un autre hôpital car ils n’avaient pas d’oxygène, tandis que l’approvisionnement était offert au pays voisin.

Le patient a finalement été admis à l’hôpital de campagne mis en place par le gouvernement dans le Poliedro de Caracas, un lieu conçu pour les grands événements et transformé en centre d’accueil pour les patients atteints de covid-19.

SITUATION À MANAUS

Manaus fait face à un couvre-feu de onze heures par jour à partir de ce jeudi, entre 19h00 et 6h00 du matin le lendemain, face à l’effondrement sanitaire causé par le covid-19 et qui a contraint les autorités à envoyer leurs patients dans d’autres villes.

La nouvelle mesure restrictive a été annoncée aujourd’hui par le gouverneur de l’état d’Amazonas, qui a admis qu’en plus des hôpitaux sans capacité et des cimetières débordants, Manaus, la capitale régionale, fait face à un grave manque de bouteilles d’oxygène pour les patients hospitalisés pour covid et qui sont connectés à des respirateurs mécaniques.

En plus de faire face à une deuxième vague de pandémie, plus meurtrière que la première qui a submergé le système de santé, déjà sans place dans les unités de soins intensifs, Manaus est le lieu d’origine d’une nouvelle variante du coronavirus, le brésilien, qui suscite l’inquiétude mondiale il a déjà conduit le Royaume-Uni à opposer son veto aux vols en provenance du Brésil et des pays voisins.

Le Brésil, avec ses 210 millions d’habitants, est l’un des épicentres de la pandémie et le deuxième pays au monde avec le plus de décès dus au covid-19 après les États-Unis, avec près de 206000 décès, et le troisième avec le plus d’infections après la nation Amérique du Nord et Inde, avec environ 8,26 millions de cas.