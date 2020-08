MADRID, 25 août (EUROPA PRESS) –

Le ministre de l’Intérieur, de la Justice et de la Paix du Venezuela, Néstor Reverol, a ordonné l’ouverture d’une enquête pour clarifier la mort d’Andrés Eloy Zacarías et de Víctor Torres, prétendument aux mains d’agents des Forces d’actions spéciales (FAES) de la police en la ville de Cabimas, dans l’état de Zulia.

« J’ai nommé la formation d’une équipe multidisciplinaire du Corps des enquêtes scientifiques, criminelles et criminelles (CICPC) et du Service national de médecine et des sciences judiciaires pour mener une enquête sur les faits », a déclaré le ministre dans un message publié à via Twitter.

Ainsi, il a précisé que l’équipe a été chargée de «fournir toute la coopération due aux procureurs du ministère public compétents en matière de droits de l’homme qui mènent les enquêtes correspondantes».

Pour Reverol, la « prémisse incassable » est et « sera toujours » celle de « garantir la sécurité des citoyens, la paix sociale et la vie du peuple vénézuélien »: « attaché aux principes de l’usage de la force qui régissent notre modèle policier et avec le respect des Droits de l’Homme en tant que valeur fondamentale des actions et des procédures « .

Zacarías travaillait pour la chaîne de télévision Zulia Guacamaya et Torres était le fils du propriétaire de ce réseau régional. Selon la presse locale, des responsables du FAES seraient entrés de force dans le quartier général de la chaîne, où ils auraient tué les deux civils.

Dans le cadre de cette affaire, les agents José Salas, Néstor Olano, Nerio Álvarez, Andrés Díaz, José Moreno et José Contreras ont été arrêtés pour les crimes d ‘

Reverol, pour sa part, a souligné que « dans toute situation qui constitue une dérogation à l’action policière correcte ou implique des anomalies dans les procédures et protocoles établis, ils seront implacables dans l’application de la loi ».