Photographie fournie par la presse Miraflores où le président vénézuélien Nicolás Maduro est vu tenant dans ses mains le livre “El País del Diablo”, de l’écrivain argentin Perla Suez, dans un acte gouvernemental aujourd’hui à Caracas (Venezuela). . / PRESSE MIRAFLORES /

Caracas, 15 novembre . .- Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a rapporté ce dimanche que son gouvernement étudiait la possibilité de rouvrir des cinémas et des théâtres, espaces fermés depuis mars, date à laquelle les premières infections dans le pays par le SRAS ont été enregistrées -CoV-2, la cause de la covid-19.

“Nous allons organiser une réunion pour l’ouverture en toute sécurité des cinémas, des ciné-parcs et des théâtres”, a déclaré le président lors d’un discours télévisé, dans lequel il a réitéré l’idée d’appliquer un “assouplissement permanent” des contrôles sanitaires tout au long du mois de décembre. .

Les rencontres entre l’exécutif et les hommes d’affaires des cinémas et des théâtres auront lieu cette semaine, a annoncé le président sans indiquer les dates possibles de réouverture de ces espaces.

Maduro a rappelé que la présence d’un nombre précis de personnes, encore à déterminer, sera autorisée sur les terrains de basket, ainsi que dans les stades où se déroulent les tournois nationaux de football et de baseball, ces derniers devant bientôt commencer.

“Tout dépend de nous qui prenons soin de nous”, a ajouté le président.

CAMPAGNE BIOSEGURA

Le président a de nouveau attiré l’attention des candidats aux législatives du 6 décembre car, a-t-il insisté, ils mènent des événements de campagne sans distanciation sociale ou sans utilisation de masque.

“J’appelle tous les candidats qui participent à la campagne électorale à respecter les mesures de biosécurité pendant les événements (…) menons une campagne de biosécurité”, a-t-il déclaré.

Depuis le 3 novembre, date à laquelle le mois de la campagne politique officielle a commencé, des dizaines d’actes de prosélytisme ont été enregistrés dans tout le pays, y compris avec des stades bondés, dans lesquels les interdictions actuelles de réunions publiques et les règlements établis par le gouvernement ont été violés. arbitre électoral pour ce concours.

VACCINATION EN 2021

Maduro a également assuré qu’au premier trimestre de 2021, le Venezuela recevra plus de 10 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V, ce qui suffirait à immuniser plus d’un tiers de la population nationale contre la pandémie de covid-19, qui jusqu’à présent, il laisse 848 morts dans le pays.

“Des accords importants ont été conclus pour le vaccin russe, nous espérons faire de même avec la Chine et Cuba”, a-t-il déclaré lors de la réception du vice-président exécutif, Delcy Rodríguez, à Caracas, arrivé au Venezuela ce dimanche après une visite du gouvernement en Russie.

NOUVEAU RÉSEAU SOCIAL

Maduro a également noté que le Venezuela lancera “bientôt” son “propre” réseau social, bien qu’il n’ait pas mentionné la date à laquelle cela se produirait ni révéler des détails sur la nouvelle plateforme.

“Nous devons destuiterizarnos. Il y a beaucoup de mensonges qui sont divulgués par Twitter contre le Venezuela et la révolution bolivarienne. Dans les prochains jours, nous allons lancer un réseau social entièrement vénézuélien”, at-il dit.