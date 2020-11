Celsa Acosta Sec. Chorale, Venezuela (1964). Poète et écrivain. Il a étudié l’économie à l’Université de Zulia. Jusqu’à présent, il a publié les livres de poésie: Autre lieu (1992), Lèvre ivre (1998), Fente d’eau (2004) et des voix (2013). Monte Ávila Latinoamericana a publié en 2008 son Anthologie poétique sous le titre Autre lieu, dans la collection Altazor.

Des textes de sa paternité ont paru dans d’importantes revues littéraires telles que Imagen, Poesía, Babel, Carmín (Buenos Aires – Argentine), entre autres. Il a participé à des événements littéraires nationaux et internationaux. Invité à la Ve Rencontre internationale de poésie chilienne (Santiago du Chili). Invité par l’Université de Salamanque (Espagne) à la XVe Rencontre des écrivains vénézuéliens en novembre 2009.

Elle est l’organisatrice du Festival International de la Poésie Parole dans le Monde en Chorale, et en juillet 2016, elle a été l’écrivain à l’honneur au 12e. Salon international du livre du Venezuela (FILVEN) du Ministère du pouvoir populaire pour la culture, en reconnaissance de son travail.

Elle est actuellement députée au Conseil législatif de l’État de Falcòn, pour le PSUV. Membre de l’équipe politique d’Etat du PSUV, coordonnant la commission d’Etat de la vice-présidence des femmes. Militante des mouvements féministes, membre fondatrice de CONARMIZ (Congrès Articulant des femmes de gauche)

Depuis 2015, lorsque l’opposition a obtenu la victoire électorale du pouvoir législatif et que des signes déstabilisateurs ont commencé à s’exprimer avec un coup d’État et des connotations inhabituelles, comme l’auto-proclamation d’un président qui s’est avéré être un instrument de l’empire, et d’autres centres de pouvoir destinés à piller la richesse et Ressources naturelles du Venezuela, comment voyez-vous aujourd’hui ce même pays qui fait l’objet d’un blocus et de sanctions pénales contre la population en général?

Quand nous disons, exprimons et signifions la résistance que notre peuple vénézuélien a eu pendant ces années de 2015 à aujourd’hui, nous ne le faisons pas comme un simple slogan, la résistance est plus que démontrée par les hommes et les femmes de ce pays, le Venezuela, qui malgré des souffrances brutales les effets des mesures coercitives unilatérales, qui ont d’abord mis notre système de santé, d’alimentation et de services publics en crise, et pour couronner le tout face à une pandémie, ce peuple continue de parier sur la paix, sur la construction démocratique et la participation.

Mais il est également nécessaire de souligner de manière positive que le gouvernement national, en particulier le président Nicolás Maduro, a développé un ensemble d’actions pour faire face aux effets du blocus économique et financier, et que la réponse de l’exécutif a contribué à empêcher notre peuple d’entrer dans une situation plus complexe de chaos total.

Malgré le fait que depuis un peu plus d’un an l’État vénézuélien n’ait pas reçu de revenus en devises de la vente de pétrole, notre gouvernement continue de maintenir le système des missions sociales, l’investissement social qui pour le budget 2021 continue de miser dessus avec 73% destinés au social.

Le Venezuela fait face à l’effondrement du système de rentiers pétroliers, un produit du blocus. Le défi de surmonter le modèle de rentier pétrolier s’est également brusquement effondré à la suite du blocus et de l’ensemble de mesures criminelles, et a aggravé la crise économique.

L’effort que le gouvernement et la classe ouvrière font de l’industrie pétrolière est héroïque pour pouvoir augmenter la production de gaz et de carburant, principalement de l’essence, en supposant la corruption et les erreurs qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la situation critique que connaît aujourd’hui la compagnie pétrolière d’État, et que également grâce au soutien et aux accords économiques avec des pays comme la Russie, la Chine et l’Iran, ce dernier également avec des sanctions de l’empire américain; Nous avons pu faire face à une situation extrêmement difficile, car nous n’avons pas de production d’essence pour approvisionner le pays.

L’attaque contre notre monnaie, les salaires, la perte de pouvoir d’achat de nos travailleurs, produit d’une hyperinflation induite, ont aggravé la situation dans le pays. Cette situation critique que vit le Venezuela depuis 2015 lorsque l’opposition apatride et fasciste remporte les élections de l’AN, et arrive avec son programme de déstabilisation, de coup d’État et de reddition aux intérêts et aux diktats de l’empire gringo, le peuple le sait, le peuple sait comment mettre chacun à sa place.

Notre peuple noble et travailleur ne soutiendra jamais ceux qui ont pillé la richesse, ceux qui ont volé les ressources de Citgo, les réserves d’or et qui veulent établir un gouvernement autoproclamé et fictif pour favoriser les États-Unis et leurs centres de pouvoir.

Malgré toute cette situation complexe, notre pays continue de miser sur la construction d’une démocratie participative et dirigeante, sur la récupération des valeurs, sur l’éthique et sur la résolution de nos problèmes entre nous.

Aujourd’hui, nous sommes au milieu d’un processus électoral appelé constitutionnellement à renouveler l’un des pouvoirs fondamentaux comme le législatif, avec un système électoral qui garantit la participation, un système fiable, moderne et automatisé et avec un cadre institutionnel tel que le CNE qui garantit la transparence. D’après les résultats.

Ainsi, le Venezuela et le projet bolivarien de construction du socialisme se trouvent à une époque de grands défis, et la récupération de l’Assemblée nationale pour les forces politiques de la révolution bolivarienne représente une étape de victoire dans ce défi.

La prochaine 6D, il y aura des élections de la nouvelle NA, que devrait faire votre nouvelle représentation populaire en priorité?

Légiférer pour transformer l’État, pour transformer la situation engendrée par la situation de blocus, par des mesures coercitives unilatérales. Légiférer attaché aux nobles intérêts du peuple vénézuélien, légiférer aux côtés des ouvriers. Légiférer pour les besoins du pays.

Le gouvernement national a proposé un programme législatif parallèlement à la loi anti-blocus déjà débattue, mais pas suffisamment. Or, de la part des forces d’opposition qui participent, nous n’avons vu aucun agenda, leur agenda est de critiquer ce que selon eux notre gouvernement a fait de mal, mais des propositions de lois n’ont pas été présentées.

De mon point de vue, il y a des questions urgentes qui doivent être incluses dans l’agenda législatif comme les services publics, les salaires, les prix, la nouvelle réforme de la loi sur les droits des femmes, entre autres.

Quelles significations voyez-vous après les résultats des élections nord-américaines?

Les résultats des élections nord-américaines, jusqu’à présent, nous montrent la crise politique profonde de cette nation américaine, la crise profonde de son hégémonie. Les affrontements internes ont dégénéré en scénarios de ruptures géographiques et populaires.

Trump et Biden représentent cette crise, la crise du système capitaliste. Les disputes entre les différentes factions des élites ploutocratiques et technocratiques qui soutiennent la construction du pouvoir dans le système mondial, et à leur tour les disputes intra-élites de cette nation qui sont enregistrées à une époque marquée par l’épuisement du système politique nord-américain et de ses conception de la démocratie à partir de l’idéologie libérale.

Le caractère dépassé et obsolète du système électoral gringo ne répond pas aux conditions de sa société, il répond aux intérêts des factions en conflit. Les élections tenues le 3 novembre aux États-Unis représentent finalement le point culminant de la crise de la démocratie libérale et de ce système politique électoral.

Mais cet épuisement de la praxis politique n’apparaît pas seul, il y a à son tour le déclin hégémonique de ce pouvoir, son mode de vie américain érodé. En bref, ce qui est en litige entre ces factions, c’est la direction, espérons-le pour accélérer encore plus la crise systémique profonde du capitalisme.