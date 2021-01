Nicolás Maduro a prononcé son discours annuel sur l’état de la nation lors d’une session extraordinaire de l’Assemblée nationale à Caracas le 12 janvier 2021. REUTERS / Manaure Quintero

Le régime de Nicolás Maduro étend l’utilisation des comptes bancaires en devises, dans la dernière étape vers la dollarisation d’une économie décimée ces dernières années.

“Il autorise l’ouverture de comptes à tous les niveaux en devises convertibles, en dollars”a déclaré le dictateur ce mercredi lors d’un discours annuel qui, dit-il, vise à rendre compte de la gestion à la population.

Alors que l’économie du Venezuela se contractait pour la septième année consécutive en 2020, le régime a fermé les yeux sur nombre croissant de transactions en dollars et assoupli les contrôles qui restreignaient les affaires privées. Depuis ce changement d’orientation, plus de 2 milliards de dollars d’envois de fonds ont été transférés dans le pays des Caraïbes et de nombreux produits sont désormais proposés à ceux qui ont accès aux devises.

Les banques locales peuvent déjà proposer des comptes en dollars américains, mais les transactions sont limitées en raison de l’absence d’un système de compensation permettant les transferts électroniques de fonds entre différentes banques. La proposition de Maduro permettrait l’utilisation généralisée des cartes de débit connectées à ces comptes.

Les Vénézuéliens pourront désormais payer en bolivars avec des cartes de débit à partir de leurs comptes en dollars, Maduro a souligné, qui a également indiqué que la dollarisation de l’économie est une soupape d’échappement nécessaire et bénéfique pour la vie économique.

Puisqu’une inflation interannuelle de 1 858% est estimée, les factures bolivar perdent de la valeur en un temps record, accroître le besoin de paiements numériques et de devises pour faciliter les transactions.

Les législateurs chavistes ont entendu le discours de Maduro sans respecter la distanciation sociale pour empêcher la transmission du coronavirus (REUTERS / Manaure Quintero)

AVEC DES FINANCES SUR LE TERRAIN

Le Venezuela reçoit 98,6% de revenus de moins qu’en 2013, l’année où Maduro a pris la direction de l’exécutif, selon le dictateur lui-même dans son message annuel. Le rapport regorge de données économiques qui révèlent la ruine dans laquelle se trouve le pays.

“Nous sommes passés de plus de 50 000 millions de dollars (56 609 millions) en 2013 à seulement 743 millions en 2020”, a déclaré Maduro à l’Assemblée nationale avec une majorité au pouvoir.

Dans ses comptes rendus sur l’exercice du pouvoir en 2020, il admis que le chômage et la pauvreté ont augmenté, bien que les marges présentées soient bien inférieures aux estimations non gouvernementales, qui illustrent que la grande majorité des Vénézuéliens vivent dans la misère.

MOINS DE PÉTROLE, MOINS D’ARGENT

Maduro a également reconnu que le pompage de la compagnie pétrolière publique PDVSA avait chuté de 69% entre 2015 et 2019, un phénomène qui a conduit le pays des Caraïbes à perdre des revenus de l’ordre de 102,5 milliards de dollars.

ET a fixé l’objectif de production pétrolière 2021 à 1,5 million de barils par jour, soit 500000 barils par jour de moins que l’objectif 2020 du pays.

Maduro est arrivé à l’événement accompagné de la première dame et législatrice Cilia Flores et du nouveau président de l’Assemblée nationale du Venezuela, l’ancien ministre chaviste Jorge Rodríguez (REUTERS / Manaure Quintero)

Le dictateur a également présenté un graphique dans lequel il affirmait qu’en mars 2015, le Venezuela produisait 2 817 000 barils de pétrole par jour.

Il n’a pas indiqué combien de barils par jour PDVSA produit actuellement, mais il a indiqué que le pays a cessé de pomper plus de 2 153 millions de barils de brut “pour le raffinage et l’exportation”.

Selon les données de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui cite des sources secondaires, le pays a pompé 339 000 barils de brut par jour en août dernier.

PAUVRETÉ ET CHÔMAGE

«Pauvreté générale de 17% et pauvreté extrême de 4%, s’il s’agit de logement, de santé, de besoins en éducation, etc., c’est une question », a poursuivi le gouverneur, pour préciser plus tard que les résultats de ces indicateurs en 2020 ne sont pas encore disponibles.

Ces données contrastent fortement avec celles de l’Enquête nationale sur les conditions de vie (Encovi), réalisée par les universités les plus importantes du pays, et qui a placé l’indicateur pour cette année-là à 96% de pauvreté en général et 79,3% d’extrême pauvreté. .

Maduro a également déclaré que le chômage était de 8,8%, deux points de plus par rapport à 2019. Et il a déclaré qu’il y avait eu “une réduction du travail formel de 59,3% à 56,1%, et (une croissance) du travail informel de 40,7% à 43,9%”.

Maduro et sa femme, Cilia Flores, arrivant au bâtiment de l’Assemblée nationale pour le discours annuel sur l’état de la nation le 12 janvier 2021. REUTERS / Manaure Quintero

IMPACT DE LA PANDÉMIE

Hormis les données économiques, Maduro s’est félicité pendant plus d’une heure pour le traitement qu’il a donné à la pandémie de covid-19 dans le pays, considérant que son exécutif a pris des mesures qui ont permis aujourd’hui d’avoir l’un des soldes officiels les plus bas du pays. monde, en termes de décès dus à cette maladie.

«Nous avons été le premier pays au monde et j’ai été le premier président au monde à porter le masque. Cela a été l’une de nos meilleures armes dans cette bataille que nous avons menée », a-t-il déclaré.

En outre, il a souligné le «succès» de la méthode qu’il a appliquée pour «relancer» l’économie en pleine pandémie et qu’il a appelé «7 + 7», un système qu’il envisage de proposer à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour qu’il soit reproduit dans le monde.

Pour couronner le tout, a annoncé que “très bientôt” 10 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V arriveront au Venezuela pour prévenir le coronavirus, une pandémie qui, selon les chiffres officiels, a laissé 117.299 infections et 1078 décès dans le pays en plus de 300 jours.

Avec des informations de Bloomberg et .

