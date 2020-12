Le Vénézuélien Yulimar Rojas célèbre après avoir remporté l’or en triple saut aux Championnats du monde d’athlétisme à Doha

Yulimar Rojas, champion du monde de triple saut, est devenu ce samedi le premier vénézuélien et troisième latino-américain à remporter le prix de l’athlète de l’année, un prix décerné par World Athletics.

“Comme vous l’avez déjà vu, je suis le meilleur athlète du monde 2020. Quel bonheur, je ne m’y attendais pas”dit Rojas.

«J’ai été choqué, je ne peux pas y croire. Eh bien imaginez, je n’ai pas de mots. Je suis un peu surpris. Je me suis vu parmi les candidats pour ce que nous avions fait cette année, mais pas pour gagner “ajoutée.

Rojas, 25 ans, a connu une année 2020 positive car il a terminé avec le meilleur record du monde avec un saut de 14,71 mètres. Le meilleur saut réalisé par le Vénézuélien était de 15,43.

Le Vénézuélien est l’un des bons candidats pour remporter une médaille d’or aux Jeux Olympiques, et à chaque concours auquel il participe, il ne cesse de grandir son nom.

L’élève du cubain Iván Pedroso est le double champion du monde en extérieur à Doha et en salle à Portland et Birmingham.

Rojas a remporté la compétition devant le Néerlandais Sifan Hassan, l’Ethiopien Letesenbet Gidey, le Kenyan Peres Jepchirchir et la Jamaïcaine Elaine Thompson.

“Je me sentais déjà comme un gagnant d’être nominé parmi d’autres athlètes exceptionnels, c’est merveilleux, mais obtenir le prix est quelque chose qui m’excite vraiment”Ajouta Yulimar Rojas.

«Les nominés qui étaient là sont des athlètes très forts. Je sais que j’ai eu une bonne année de résultats malgré la pandémie, mais je ne m’y attendais pas à ce point. Être parmi les nominés, avec des athlètes exceptionnels, c’était déjà merveilleux “il a commenté.

«Cela signifie beaucoup pour moi et pour tous ceux qui travaillent avec moi, pour ceux qui font la vie de Yulimar chaque jour, qui sont force, motivation, désir de réussir et de donner le meilleur de moi-même. Etre le meilleur athlète est un plus, une motivation pour 2021, une très belle année dans laquelle j’ai de grandes attentes “, un point.

«Cela me donne beaucoup de motivation, beaucoup de force pour continuer mon chemin sportif. Les rêves deviennent réalité et c’était un rêve d’être le meilleur athlète du monde et d’entrer dans ce livre des légendes du sport mondial. Cela me rends très heureux”, qui a remercié les électeurs ainsi que son coach, sa représentante, sa famille et son entourage au quotidien.

Aux côtés de Rojas, il y a les Néerlandais Femke Bol et Sifan Hassan, les Éthiopiens Letesenbet Gidey et Ababel Yeshaneh, les Kenyans Peres Jepchirchir, Faith Kipyegon et Hellen Obiri, la Britannique Laura Muir et la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah.

Le Vénézuélien succède à l’Américaine Dalilah Muhammad.

le World Athletics est le principal organisme d’athlétisme dans le monde. Il est responsable de la standardisation des méthodes de mesure du temps dans les épreuves chronométrées, du maintien et de la reconnaissance des records du monde d’athlétisme dans ses différentes catégories, et de la tenue de différentes compétitions, parmi lesquelles se distingue le Championnat du monde d’athlétisme.

Le prix Athlète de l’année Il s’agit d’une distinction accordée par l’organisation aux athlètes ayant les meilleures performances d’une saison dans les branches masculine et féminine. Ils sont élus conjointement par World Athleics lui-même et la Fondation internationale d’athlétisme.

