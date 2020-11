La polémique entre Sabina Berman et John Ackerman, co-animateurs de l’émission déjà annulée «John and Sabina» ​​sur Channel Once, continue de s’intensifier.

Tout a commencé il y a environ une semaine, lorsque les deux ont eu une discussion animée sur Twitter. Elle a accusé John Ackerman de tyran et de harcèlement au travail et, plus précisément, de vouloir reprendre l’espace qu’ils avaient ensemble à l’antenne. Il a pour sa part répondu à Berman qu’il était un agressif et qu’il voulait seulement saboter le projet qu’ils ont en commun.

Puis, mardi 10 novembre dernier, lors de la diffusion nocturne dudit espace, tous deux se sont dirigés un moment assez gênant, dans laquelle était présent le secrétaire à l’instruction publique, Esteban Moctezuma.

Sabina a commencé l’émission en saluant le public, en accueillant Moctezuma et en demandant à Ackerman son opinion sur l’utilisation des armes dans la manifestation féministe qui a eu lieu à Quintana Roo. Mais sa réponse n’est jamais venue. L’universitaire a pris la parole à son tour, a également accueilli le chef du SEP et a tout de suite abordé le sujet du retour aux cours en présentiel.

En peu de mots: Ackerman a délibérément ignoré l’écrivain Sabina Berman dans une émission en direct. Cela lui a valu, dans les réseaux et les médias, de se qualifier de «macho» ou de «misogyne».

(Twitter)

Après ça, Channel 11 a décidé d’annuler l’espace, annonçant que les deux auraient leurs espaces séparément. Encore une fois, la mèche des utilisateurs des réseaux sociaux était allumée.

Et c’est pourquoi l’universitaire a publié ce samedi, également via son compte Twitter, une liste de 10 points “Contribuer à une réflexion collective juste et respectueuse”:

1. Un serveur a été censuré de la manière la plus grotesque par la radio et la télévision, publiques et privées, pendant les mandats de six ans de Felipe Calderón et Enrique Peña Nieto.

2. Aujourd’hui, nous cherchons à donner une continuité à cette même stratégie de censure et de silence. Mais qui exerce la censure cette fois, ce n’est pas le gouvernement mais les puissants réseaux du secteur privé et de la «société civile» liés à l’ancien régime.

3. Un serveur est une cible particulièrement importante pour l’opposition pour deux raisons. a) Je suis l’une des rares personnes à avoir réussi à tisser et à diffuser largement un récit en faveur des 4T.

b) Mon épouse @Irma_Sandoval est le principal responsable de la croisade du président @lopezobrador_ contre la corruption dont une grande partie des acteurs qui sont maintenant dans l’opposition étaient complices.

4. Le différend avec la dramaturge Sabina Berman n’a absolument rien à voir avec la question du genre. Un serveur n’a jamais exercé de harcèlement ou d’agression pour des raisons de genre directement ou indirectement, ni dans la sphère privée ni dans aucun des espaces dans lesquels j’ai travaillé. Au contraire, je suis un homme profondément attaché à la pleine égalité des sexes.

5. Le véritable auteur dans le contexte du programme maintenant disparu de @JohnYSabina sur Channel Once n’était pas un serveur mais le dramaturge. Ses interruptions et moqueries constantes lors des diffusions du programme sont très bien connues du public, dans le plein exercice de sa liberté d’expression mais avec un manque évident de respect pour ses collègues ainsi que pour les invités et les invités.

6. Mon silence en réponse aux explosions et aux interruptions du dramaturge, totalement en dehors du scénario de production et en violation flagrante du format précédemment convenu, pendant l’émission du 10 novembre, n’implique aucune agression contre elle mais tout le contraire.

7. La campagne actuelle qui cherche à annuler la possibilité qu’un serveur puisse avoir un nouveau programme de télévision sur Channel Once est une preuve claire du contexte de la situation. Dès le premier jour, l’opposition a voulu censurer et contrôler le contenu du programme «John & Sabina», qu’un serveur avait conçu et mis en place, et maintenant ils annoncent qu’ils ont l’intention de faire de même avec le nouveau projet. Ce qui est recherché, c’est de limiter ma liberté d’expression en fermant les espaces où je peux diffuser mes idées, comme cela s’est produit il y a quelques mois lorsque Proceso Magazine a sommairement annulé mon espace de chroniqueur après avoir collaboré pendant quatorze années interrompues dans la section de opinion.

8. La guerre contre la Quatrième Transformation continue avec tout ce qu’elle donne. Face à la destruction de l’opposition politico-électorale, l’ancien régime s’est ancré dans les médias privés et insiste sur le maintien d’un contrôle absolu sur le discours public. Ce n’est pas un hasard, par exemple, si les voix qui ont le plus encouragé le lynchage public contre moi ces derniers jours sont précisément des personnages qui travaillent dans les chaînes de télévision et de radio privées du pays.

9. Je suis habitué aux attaques et aguerri au combat. Lorsque nous étions dans l’opposition, les agressions étaient constantes et ont maintenant augmenté avec l’arrivée de la Quatrième Transformation. Qu’ils aboient, Sancho, signe que nous avançons.

10. À mes lecteurs et au public, j’envoie un gros câlin et beaucoup de bonnes vibrations, en demandant en même temps votre soutien et votre solidarité face à cette nouvelle tentative d’affecter ma liberté d’expression et de limiter l’épanouissement de la pensée critique au Mexique #AckermanSeQueda .

Pour sa part, la secrétaire de la fonction publique, Irma Eréndira Sandoval, l’épouse de l’enquêteur, s’est prononcée en sa faveur, lui assurant qu’il est “un homme exceptionnel”.

(Twitter)

