Marta Lucía Ramírez a expliqué qu’elle présentera un plan de développement pour Chocó.

L’urgence environnementale causée par les pluies en Colombie a laissé quelque 6 771 familles touchées dans le département du Chocó, comme l’a rapporté la vice-présidente du pays, Marta Lucía Ramírez, qui a également annoncé qu’à la mi-décembre, il allait présenter au Président de la République un plan de relocalisation, de sauvetage et de développement du Chocó.

Après avoir terminé la réunion du poste de commandement unifié, ce mercredi à Quibdó, Ramirez a expliqué que, le plan, qui sera présenté le 14 décembre, vise à garantir «la relocalisation de Boraudo, dans la municipalité de Lloró, et de Pogue, dans la municipalité de Bojayá, deux communes qui attendent cette délocalisation depuis plusieurs années, et où nous savons que la tragédie peut être très grave si nous ne prenons pas les mesures maintenant, de toute urgence.

Cela ira de pair avec des actions qui ont déjà été menées, comme l’explique le vice-président, qui a souligné que Chocó “a besoin de plus que de linges d’eau chaude”.

«Au nom du président Iván Duque, nous sommes venus apporter une aide humanitaire, car nous savons que les personnes qui ont été touchées par le débordement des rivières sont dans le besoin. Nous avons travaillé avec le gouverneur Ariel Palacios, également avec notre maire de Quibdó, pour coordonner la livraison “, a déclaré Marta Lucía.

Selon Ramírez, à Chocó, les premières provisions envoyées par le gouvernement national ont déjà été livrées et, Il a assuré que 6000 autres kits alimentaires, couvertures, moustiquaires, produits de nettoyage, entre autres choses essentielles, sont en route pour les victimes de l’urgence environnementale provoquée par les inondations qui ont laissé les pluies de la vague hivernale dans le pays.

«En outre, pour apporter un soulagement à cette urgence que traverse le Chocó, avec une aide à court terme, nous devons travailler main dans la main avec les autorités et le gouvernement national, pour trouver des solutions moyen et long terme pour ce département et pour tout le Pacifique. C’est une région avec un énorme potentiel pour générer de la richesse qui donne à ses habitants un meilleur niveau de vie », a-t-il déclaré.

Au milieu de son séjour à Chocó pour son travail d’aide humanitaire, la vice-présidente du gouvernement d’Iván Duque se trouvait dans la municipalité de Lloró, l’une des zones les plus touchées par l’urgence et a assuré que l’une des tâches principales qui devaient y être accomplies C’était la reconstruction de l’infrastructure qui s’était effondrée à cause de la force des eaux, «la chose la plus urgente que nous ayons aussi aujourd’hui est la situation à Lloró, où nous ne devons pas seulement nous occuper de la reconstruction du pont. Ici, nous avons le vice-ministre des infrastructures, Dr. Olga Ramírez, qui sera en charge non seulement de ce qui a à voir avec le pont, mais aussi la route et le quai ».

Et c’est qu’Olga Ramírez a été rejointe par plusieurs responsables qui, sous les ordres du président, doivent effectuer des tâches dans le cadre du plan de reconstruction et de développement du Chocó. À côté de Marta Lucía et Olga Ramírez, se trouvaient la ministre de la Culture, Carmen Vásquez; le ministre de la Science et de la Technologie, Mabel Torres; le Médiateur, Carlos Camargo; la présidente du Conseil syndical, Sandra Forero, entre autres.

Précisément, Sandra Forero, l’une des représentantes du secteur privé du pays, a souligné l’importance de ces entités dans le processus d’aide au Chocó, «Nous représentons 29 syndicats, ouverts à travailler sur un agenda propacifique. Nous devons aller au-delà du don, être énergiques. Tous les syndicats sont prêts à travailler sur un projet pour faire face à l’urgence, mais tournés vers l’avenir ».

Au milieu des dialogues au poste de commandement unifié de Quibdó, Marta Lucía Ramírez a exprimé, entre autres, que l’aide et l’attention que Chocó recevait à cette époque en raison des conditions malheureuses que les pluies ont laissées ne sont que le début. de ce qui est attendu avec le plan de relocalisation, de sauvetage et de développement proposé.

«Nous avons besoin de nouvelles options de développement économique, de création d’emplois et d’opportunités pour les citoyens du département. Nous avons ici plusieurs représentantes du réseau des femmes du département, le secteur privé va également les accompagner dans leurs projets productifs, potagers, projets de nature différente », a souligné le vice-président.