Guatemala, 20 novembre . .- Le vice-président du Guatemala, Guillermo Castillo, a demandé ce vendredi au président, Alejandro Giammattei, de démissionner tous les deux afin d ‘«oxygéner» la nation d’Amérique centrale car «les choses dans le pays ne sont pas bien”.

Castillo a déclaré que si Giammattei accepte, “de nouvelles personnes devront venir prendre les décisions les plus importantes”, avec le soutien des églises catholique et évangélique, pour présenter au Congrès un groupe de notables qui pourraient occuper les lieux celui-ci serait laissé vacant, selon la proposition du vice-président moins d’un an après son entrée en fonction.

La déclaration de Castillo lors d’une conférence de presse a été déclenchée après une vague de protestations sur les réseaux sociaux contre l’approbation du budget des revenus et dépenses de l’État 2021 approuvé par Giammattei et critiqué pour avoir augmenté la dette et pour avoir été approuvé de manière opaque et sans discussion au Congrès aux premières heures de mercredi dernier.

“Je tiens à rendre le point très clair: pour le bien du pays que nous présentions tous les deux notre démission de nos fonctions, que nous le fassions ensemble pour rejeter ces idées séditieuses qui auraient été faites ou qu’ils pensent que je veux le frapper pour rester dans son post », a souligné Castillo.

Il a ajouté qu’il aimerait “être président de ce pays un jour, mais ne pas remplacer une personne qui a peut-être mal fait les choses comme elles ont été signalées”.

PROPOSITIONS DU VICE-PRÉSIDENT

Castillo a déclaré qu’il avait demandé au président de veto (annuler) le décret du budget approuvé 2021, qui ajoute 99,700 millions de quetzals (12,948 millions de dollars) et cela signifie 10 milliards de quetzals (1,300 million de dollars) de plus que le budget initial de 2020 , qui s’est élargie au fur et à mesure que la pandémie progressait.

Le fonctionnaire a également demandé la désintégration de l’entité Centro de Gobierno, créée par l’administration précédente et utilisée par Giammattei pour suivre les activités de chacun des 14 ministères et qui est dirigée par un jeune ingénieur, Luis Miguel Martínez, décrit par des analystes et Sources exécutives en tant que fonctionnaire le plus proche du président.

“Je pense que c’est une structure qui génère des coûts extraordinaires (pour l’Etat), et qui paie également très peu”, a expliqué Castillo.

En outre, il a dit qu’il avait demandé à Giammattei de revoir tous les fonctionnaires du gouvernement, que tous présentent leur démission et ne confirment que “ceux qui ont bien fait leur travail”; en plus d’avoir une relation plus étroite avec la société.

Mais si ce n’est pas faisable, alors il a estimé que la meilleure chose était de présenter les deux au Congrès “et de présenter la démission conjointement”.

SAUVETAGE ENCORE POSSIBLE

Le vice-président a déclaré qu’ils pouvaient encore sauver les actions du gouvernement avec le président “si ensemble nous nous asseyons et résolvons les problèmes du pays, honnêtement, sans vengeance et sans que chacun essaie de nuire à l’autre.”

Quelques minutes avant que Castillo ne soulève la proposition de dissoudre le gouvernement actuel, Giammattei avait exprimé dans un message direct à la nation son intention de maintenir le budget approuvé en vigueur pour l’année fiscale suivante.

Selon Giammattei, le budget pour 2021 est plus petit si l’on tient compte du fait que le budget de cette année a été progressivement élargi pour faire face à la pandémie de covid-19 et est passé à 107 760 millions de quetzals (environ 13850 millions de dollars).

Le député de l’opposition Samuel Pérez Álvarez, secrétaire général du Mouvement Semilla, a affirmé que bien que Giammattei «tente d’installer un récit selon lequel s’il met son veto sur le budget, cela signifie garder l’actuel (élargi)», il a encore jusqu’au 30 novembre pour le corriger.

Sur le plan institutionnel, cette lutte entre le président et le vice-président “est une détérioration sans précédent. Le vice-président le plus à l’écoute de la population et du président a été perçu comme très autoritaire, comme on l’a vu dans ses campagnes politiques habituelles”. .

Différents groupes de la société ont convoqué ce samedi une manifestation sur la Plaza de la Constitución pour montrer leur mécontentement face à l’approbation opaque d’un budget qui, selon les spécialistes, “donne la priorité à l’allocation aux infrastructures, mais néglige la population et ses besoins. “.