. / EPA / LUONG THAI LINH

Ho Chi Minh (Vietnam), 2 janvier . .- Le Vietnam a détecté ce samedi son premier cas de la nouvelle souche de covid-19 du Royaume-Uni chez une femme de 44 ans mise en quarantaine à son arrivée dans le sud du pays sur un vol de rapatriement le 22 décembre.

Comme indiqué aujourd’hui par le ministère de la Santé dans un communiqué, après avoir été testés positifs pour le covid-19 le 24 décembre, les chercheurs ont analysé la séquence génétique du virus et ont trouvé la souche connue sous le nom de VOC 2020 12/01, qui a émergé au Royaume-Uni et avec une mutation génétique qui semble accélérer sa vitesse de propagation

La patiente, qui est soignée dans un hôpital de Tra Vinh, dans le sud du pays, a présenté deux jours après son arrivée des symptômes de covid-19 tels qu’un mal de gorge, une toux et de la fièvre, mais elle s’est déjà améliorée et son l’état de santé est stable.

Avec le Vietnam, il y a déjà 34 pays dans lesquels un cas de cette nouvelle souche de covid-19 a été détecté, ce qui a contraint plusieurs pays à annuler des vols en provenance du Royaume-Uni et d’autres pays touchés.

Le Vietnam, qui a maintenu ses frontières fermées au tourisme depuis mars, continue d’opérer des vols de rapatriement pour des milliers de Vietnamiens vivant à l’étranger et permet aux travailleurs et investisseurs étrangers experts d’entrer dans le pays.

Tous sont mis en quarantaine à leur arrivée dans les centres gouvernementaux et les hôtels pendant 15 jours au cours desquels ils sont soumis à plusieurs tests de dépistage du coronavirus.

Les mesures de contrôle et l’efficacité de ses trackers ont permis au pays indochinois d’être l’un des pays les plus efficaces pour contenir la pandémie, avec 1 474 cas et 35 décès à ce jour.