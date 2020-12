Le volcan Kilauea sur la grande île d’Hawaï est entré en éruption, selon le United States Geological Survey.

Monde de Miami /Journal Las Americas

L’éruption a commencé dimanche soir dans le cratère Halema’uma’u. Le volcan est situé dans le parc national des volcans d’Hawaï.

Environ une heure après le début de l’éruption, un séisme de magnitude 4,4 a frappé. Le United States Geological Survey a reçu plus de 500 rapports selon lesquels il avait ressenti le tremblement de terre, bien qu’aucun dommage significatif aux bâtiments ou aux structures ne soit attendu.

Le service météorologique national a émis un avis d’avertissement à Honolulu concernant les cendres du volcan. Une exposition excessive aux cendres peut provoquer une irritation des yeux et des voies respiratoires, a-t-il noté. L’agence a indiqué plus tard que l’éruption diminuait et qu’un “nuage de vapeur de bas niveau” persistait dans la région.

Le Kilauea a éclaté en 2018, détruisant plus de 700 maisons et déversant suffisamment de lave pour remplir 320000 piscines olympiques. Une zone de la taille de plus de la moitié de Manhattan était recouverte d’une couche de lave maintenant durcie, qui atteignait par endroits une épaisseur de 24 mètres (80 pieds). La lave a coulé pendant quatre mois.