Alors que le vote anticipé bat des records aux États-Unis, les analystes politiques et les campagnes passent au crible une mine de données sur les États-Unis pour trouver des indices pour répondre aux questions clés: qui vote? Qui gagne?

Miami World / apnews

D’une part, les réponses peuvent être simples. Les démocrates inscrits sont nettement plus nombreux que les républicains enregistrés, de 14 points de pourcentage, dans les États qui signalent leur affiliation électorale, selon une analyse du vote anticipé par l’Associated Press.

Mais ces données ne racontent pas toute l’histoire. Le bulletin de vote choisi par de nombreux Américains n’est pas celui du parti pour lequel ils sont inscrits. En outre, les sondages montrent que les républicains ont tenu compte des avertissements infondés du président Donald Trump concernant le vote par correspondance et un grand nombre ont l’intention de voter le jour du scrutin. Cela signifie que cette vague démocrate pourrait céder la place à un républicain mardi.

Le tableau est encore compliqué par les circonstances sans précédent dans lesquelles ces élections ont lieu. Alors que les démocrates sont impatients de voir des éléments clés de leur coalition – les jeunes électeurs, les noirs et les nouveaux électeurs – sont engagés, les comparaisons avec 2016 sont difficiles.

Voici un aperçu de ce que nous faisons et ne savons pas sur le vote anticipé.

OBTENIR UN VOTE PRÉCOCE

Vendredi après-midi, 86,8 millions de personnes avaient voté aux élections présidentielles. Cela équivaut à 63% du nombre total de bulletins de vote présentés aux élections de 2016. La plupart des experts électoraux estiment qu’entre 150 et 160 millions de personnes y participeront, ce qui signifierait que la moitié du vote a été adoptée. Dans un État, le Texas, il y a déjà plus de diffusions qu’il y a quatre ans.

Les démocrates ont une avance significative sur le Parti républicain dans le vote anticipé – 47% à 33% – selon l’analyse de l’AP des données du cabinet de conseil politique L2.

Cela ne veut pas dire que les démocrates gagneront. Mais cela augmente la pression sur les républicains pour qu’ils obtiennent une avance similaire, voire supérieure, le 3 novembre.

NOUVEAUX ÉLECTEURS PARTICIPENT

La grande question concernant la participation à toutes les élections est la suivante: quel parti convainc les nouveaux électeurs? Les données montrent que les démocrates gagneraient dans ce domaine, mais pas nécessairement d’une manière aussi dramatique que certaines des grandes données mondiales pourraient le suggérer.

Selon l’analyse de l’AP, plus d’un bulletin sur 4 présenté jusqu’à présent, 27%, provenait d’électeurs nouveaux ou peu fréquents, des personnes qui n’ont jamais voté auparavant ou qui ont voté moins de la moitié du temps. qui ont pu participer. Cela semble être un grand nombre, mais ce n’est pas beaucoup plus élevé que ces dernières années. La société de données démocrate Catalist a constaté qu’en 2016, environ un quart de l’électorat n’avait pas voté lors des précédentes élections présidentielles.

Cependant, il pourrait continuer à augmenter car les recrues et les non-réguliers ont tendance à voter plus près du jour des élections ou du jour même. Et même de petits changements peuvent faire une différence dans les États où la bataille entre Trump et l’espoir démocrate Joe Biden est la plus serrée.

Une augmentation à cet égard semble être une bonne nouvelle pour les démocrates. 43% des électeurs de cette catégorie sont enregistrés comme démocrates, contre un quart qui s’identifient comme républicains. Le tiers restant apparaît comme indépendant ou issu d’un parti minoritaire, un groupe qui tend à favoriser les démocrates.

Les électeurs affluent vers la région connue sous le nom de Sun Belt, en particulier dans des États comme la Floride, la Caroline du Nord et surtout le Texas, que les démocrates espèrent gagner en mobilisant une grande partie de l’électorat qui s’abstient dans la plupart des élections.

“Les démocrates élargissent déjà leur circonscription”, a déclaré Tom Bonier de la société de données démocrate TargetSmart. “Cela semblerait favorable à Biden, mais vous devez tenir compte de l’avertissement que nous avons entendu un million de fois auparavant: nous ne savons pas combien de personnes voteront le jour du scrutin.”

LES ÉLECTEURS NOIRS DEMEURENT FIDÈLES

Le sort de Biden pourrait être lié à une forte participation des électeurs noirs dans les États contestés. À l’heure actuelle, environ 9% des votes par anticipation sont afro-américains, presque à égalité avec 10% en 2016, selon une estimation des électeurs de Pew Research à l’époque.

Les électeurs noirs maintiennent leur quota dans plusieurs zones contestées. En Caroline du Nord, ils représentent 21% du vote anticipé et des inscriptions, tandis qu’en Géorgie, ils représentent 30% du vote anticipé et 32% des électeurs inscrits.

Une légère baisse du taux de participation élevé des Afro-Américains en 2008 et 2012 a conduit à la défaite des démocrates quatre ans plus tard, et la formation et ses partisans surveillent de près cette fois.

Pour le moment, les données sont ambiguës. Le nombre d’Afro-Américains âgés qui ont voté a augmenté. Les Noirs de 65 ans et plus font déjà partie des données démographiques les plus fiables des sondages, mais selon les données de TargetSmart, ils ont amélioré leur taux de participation dans six États clés: l’Arizona, la Floride, la Géorgie, le Nevada, la Caroline du Nord et le Texas.

Dans le même temps, selon le Syndicat international des employés des services (SEIU), les jeunes électeurs noirs, moins dignes de confiance, ont déjà voté plus qu’en 2016. C’est une indication de l’augmentation de l’engagement d’un secteur de l’électorat qui a chuté en 2016.

Selon le syndicat, les électeurs noirs se remettent des effets de la pandémie de coronavirus et de l’effondrement de l’économie, qui a particulièrement frappé leur communauté, en plus des mobilisations contre le racisme dans le pays. Cela les motive à surmonter les obstacles persistants au vote, a déclaré Mary Kay Henry, présidente internationale du SEIU.

“Les communautés de couleur ont fait face à ces multiples crises”, a déclaré Henry, notant que cela a réaffirmé sa décision de voter.

Le syndicat SEIU a indiqué que 3 électeurs noirs sur 4 n’avaient pas encore exercé leur droit de vote en Pennsylvanie. Le groupe transfère des ressources dans cette région au milieu des craintes que les Afro-Américains aient été plus lents à renvoyer le vote par courrier.

LES DÉMOCRATES ATTENDENT UN BON RÉSULTAT CHEZ LES JEUNES

L’analyse de l’AP a montré que, vendredi, 11,3% des votes anticipés avaient été exprimés par des électeurs âgés de 18 à 29 ans. Cela représente une légère augmentation par rapport à ce stade de la course électorale d’il y a 4 ans, lorsque les moins de 30 ans auraient présenté 9,6% des votes, selon TargetSmart.

Et dans les États contestés de Floride, de Géorgie et de Caroline du Nord, 30% ou plus des jeunes ont déjà participé, selon les données de l’AP.

C’est, encore une fois, un bon signe pour les démocrates, bien que très préliminaire. Les jeunes tendent vers le Parti démocrate, et lorsque les démocrates se mobilisent pour voter, il n’est pas rare que leur nombre soit plus élevé.

Le jeune électorat a battu des records en 2018, avec une participation de 36% de sa population, selon le recensement américain. Cela a aidé les démocrates à reprendre le contrôle de la Chambre des représentants.

On craignait que la pandémie n’entraîne une forte baisse des inscriptions des 18 et 19 ans, qui pourront voter pour la première fois.

Cependant, l’inscription des jeunes sur les listes électorales est plus élevée dans presque tous les États cette fois qu’en 2016, selon le Center for Information Research and Civic Learning and Engagement de l’Université Tufts. Cela reflète à la fois l’augmentation de la population et l’augmentation des inscriptions aux élections de mi-mandat de 2018.

Michael McDonald, professeur à l’Université de Floride qui dirige le site Web ElectProject.org et surveille de près le vote anticipé, a mis en garde contre le fait de tirer trop de conclusions des changements dans le vote des jeunes à partir de 2016. «Le taux de participation des jeunes a augmenté». , m’a dit. «Tout monte. C’est ce qui arrive quand il y a des élections avec un taux de participation élevé ».

UNE FORTE PARTICIPATION INFLUENCE-T-ELLE LE RÉSULTAT?

Les républicains soutiennent que le taux de participation record attendu n’aura pas beaucoup d’importance dans les États contestés.

Selon la campagne Trump, lorsque tous les bulletins de vote auront été comptés, le taux de participation dans ces régions clés sera similaire à celui de 2016.

“C’est assez prévisible ce qu’ils ont apporté à l’électorat”, a déclaré Nick Trainer, directeur de la stratégie pour les États contestés dans la campagne présidentielle, à propos des démocrates. “Nous mobiliserons également nos nouveaux électeurs.”

Cette opinion diffère grandement de celle exprimée par plusieurs experts électoraux, qui voient des signes de plus d’enthousiasme dans des domaines clés, à la fois dans le vote anticipé et dans les sondages.

John Couvillon, un sondeur républicain qui suit le vote anticipé, a déclaré que la campagne Trump était trop désobligeante. “J’entends la même attitude qu’en 2008, lorsque les républicains ont nié l’impressionnant taux de participation attendu qu’Obama était en train de générer”, a-t-il déclaré.

McDonald a noté qu’il n’y a aucun moyen de le savoir avant le jour du scrutin.

Cependant, il a noté que si le taux de participation est faible, ce n’est pas nécessairement une bonne nouvelle pour Trump étant donné l’énorme avantage que les démocrates ont maintenant accumulé. Cela signifierait que la campagne du président devrait gagner mardi par une marge encore plus grande.

“Ils espèrent mieux qu’ils ont tort”, a-t-il dit.