WASHINGTON – Alors que le vote anticipé à l’élection présidentielle commence vendredi, la Caroline du Nord devenant le premier État du pays à envoyer des bulletins de vote par correspondance, les principaux États du champ de bataille constatent une augmentation significative des demandes de bulletins de vote par correspondance et les démocrates enregistrés dépassent les républicains.

Bien que les électeurs de Caroline du Nord aient jusqu’à la fin du mois d’octobre pour demander un vote par correspondance, les premiers chiffres suggèrent que le comportement de vote change radicalement cette année en raison de la pandémie de coronavirus et offrent un aperçu du taux de participation à huit semaines de la course.

Les données publiquement disponibles en Caroline du Nord, en Floride et en Pennsylvanie montrent que parmi les bulletins de vote par correspondance demandés jusqu’à présent, beaucoup plus de demandes ont été faites par des démocrates enregistrés que par des républicains. Une estimation de l’enregistrement des partis dans l’Ohio par la société de données politiques TargetSmart montre des résultats similaires, tandis que les démocrates et les républicains sont au coude à coude dans le Wisconsin. Le seul État du champ de bataille où le GOP avait plus de demandes de vote était le Michigan.

Ces six États alternatifs sont essentiels aux stratégies du président Donald Trump et du candidat démocrate Joe Biden. Trump a remporté les six en 2016 par de faibles marges.

En Caroline du Nord, 643 400 électeurs ont demandé un vote par correspondance au 3 septembre. Parmi ces demandes, 337 362 ont été faites par des démocrates enregistrés et 103 620 par des républicains enregistrés. Le reste des bulletins de vote demandés est allé à des électeurs non affiliés à l’un ou l’autre des deux principaux partis.

Au même moment de la course de 2016, seuls 38 871 électeurs de Caroline du Nord avaient demandé des bulletins de vote par correspondance.

En Floride, environ 47% des demandes proviennent de démocrates et 32% de républicains. Déjà plus de 4 millions de Floridiens ont demandé un vote par correspondance, dépassant les 3 millions de demandes totales faites en 2016. Trump a remporté la Floride, qui compte 29 votes au collège électoral, le plus grand nombre de tous les États du champ de bataille de premier plan, par 112911 voix.

En Pennsylvanie, que Trump a emporté avec moins de 45 000 voix, plus d’un million de démocrates demandent un vote par correspondance contre 388 000 républicains. En d’autres termes, 70% des demandes formulées provenaient de démocrates et 25% de républicains.

Une estimation de l’enregistrement des partis, fondée sur un modèle statistique, a été utilisée pour déterminer la répartition dans l’Ohio, le Wisconsin et le Michigan, où l’enregistrement des partis n’est pas accessible au public. L’enregistrement du parti est modélisé par TargetSmart à l’aide de plusieurs sources commerciales.

En Ohio, 50 pour cent des bulletins de vote par correspondance ont été demandés par des démocrates, tandis que 38 pour cent provenaient de républicains. Dans le Wisconsin, c’était une égalité virtuelle à 39% pour chaque parti.

Le Michigan est le seul champ de bataille où les républicains ont l’avantage, représentant 43% des demandes contre 38% des démocrates.

Les démocrates représentent 42% des bulletins de vote demandés jusqu’à présent dans tous les États ayant une activité de vote anticipé, ce qui comprend des endroits moins compétitifs tels que la Virginie-Occidentale et le Maryland, les républicains suivaient de près à 40%.

Bien que plus de démocrates demandent des bulletins de vote par correspondance que de républicains, les électeurs ont encore des semaines pour faire leurs demandes et ces chiffres pourraient changer radicalement d’ici le jour du scrutin. Et les demandes de bulletins de vote par correspondance ne sont pas nécessairement de bons prédicteurs de ce qui se passera le jour du scrutin.

Alors que Trump a lancé d’innombrables attaques contre la validité du vote par courrier et a minimisé la gravité du coronavirus, certains de ses partisans pourraient également être plus enclins à voter en personne.

METTRE À JOUR (6 septembre 2020, 13 h 20 HE): L’article a été mis à jour avec des chiffres plus récents sur le nombre de votes demandés par les démocrates et les républicains en Floride.