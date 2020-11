Le Mexique a jusqu’à présent obtenu l’achat de doses de vaccin suivant: AstraZeneca (77,4 M), Pfizer (34,4 M), Covax (51,5 M) et CanSino (35 M), a rapporté Martha Delgado du SRE Photo: REUTERS / Dado Ruvic

Ce vendredi, le Forum économique mondial (WEF – pour son acronyme en anglais -) a publié un tableau dans lequel il était indiqué quels pays avaient payé à l’avance pour des doses suffisantes pour immuniser la plupart ou la totalité sa population, dans laquelle a classé le Mexique à la 18e placeQuelques heures plus tard, le ministère des Relations extérieures (SRE) a réfuté cette information.

Martha Delgado, Secrétaire adjointe aux affaires multilatérales et droits de l’homme de l’agence, a noté que le gouvernement fédéral serait en fait à la huitième place car il a acheté 163 millions de doses de vaccins Pfizer et AstraZeneca, qui sont encore en phase de test. En outre, ce serait la cinquième si les doses de CanSino étaient comptées.

«Uniquement des vaccins candidats d’AstraZeneca et de Pfizer, Le Mexique a préacheté 163,3 millions de doses pour 63% des Mexicains, ce que nous placerait à la 8ème place sur la table. Ce Sans compter les 35 millions de doses de CanSino, 92% de la population seraient ainsi couverts, nous plaçant à la 5e place“

Ventilé les doses pré-achetées jusqu’à présent: AstraZeneca (77,4 M), Pfizer (34,4 M), Covax (51,5 M) et CanSino (35 M).

Dans le tableau partagé par le WEF Le Canada est en tête de la couverture de population avec 127,7%, suivi du Japon (114,6%), du Royaume-Uni (108,7%) et des États-Unis (106,6%)) et l’Australie (87,6%) ne prennent également en compte que les doses achetées auprès des trois laboratoires Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

Le gouvernement mexicain a versé début octobre une avance pour l’achat des premiers lots d’un vaccin contre COVID-19, qui doit être disponible au premier trimestre 2021a déclaré le secrétaire au Trésor, Arturo Herrera.

Photo et données: Forum économique mondial

Le président, Andrés Manuel López Obrador, a assuré la semaine dernière qu’il avait ordonné de payer les avances pour acquérir les doses et a précisé que le gouvernement en avait 458 millions USD pour couvrir ces dépenses.

“Nous formaliserons les premiers contrats d’acquisition du vaccin contre COVID-19 et nous ferons la première avance pour l’achat des premiers lots qui devraient être disponibles pour notre pays au premier trimestre de l’année prochaine”Herrera a déclaré lors de son apparition au Congrès.

Le Mexique, qui est en pourparlers avec des entreprises d’Allemagne, de Chine, des États-Unis, de France, d’Italie et de Russie, a accepté de produire le vaccin pour le Société pharmaceutique AstraZeneca pour l’Amérique latine, et fait partie de COVAX, une alliance mondiale pour l’accès universel aux doses dirigée par l’OMS.

Le Mexique acquerrait 25 millions de vaccins contre le COVID-19 grâce à l’initiative Covax: SSa

Le docteur José Luis Alomía Zegarra, Directeur général de l’épidémiologie, a assuré lors d’une conférence de presse du Palais national que les institutions mexicaines impliquées dans l’initiative Covax et l’achat de Vaccins contre le covid-19 ils seraient sur le point de s’engager dans un premier achat de 25 millions d’unités.

Alomy Zegarra a annoncé que les pays participant à l’initiative Covax ils doivent s’engager, conformément à leurs mécanismes, à assurer une proportion spécifique à leur population. Dans le cas du Mexique, a-t-il informé, ce sera l’achat de 25 millions de vaccins, ce qui pourrait signifier le même nombre de personnes vaccinées, quelles que soient les doses nécessaires.

«L’une des principales exigences que le pays doit avoir est d’assurer une proportion spécifique pour sa population. Dans ce cas, le Mexique assure, par le biais de Covax, 25 millions de vaccins ou plutôt 25 millions de personnes qui peuvent être vaccinées, Indépendamment du fait que le développement du vaccin indique qu’une dose ou deux doses suffiraient, nous parlerions de personnes qui pourraient être vaccinées », a-t-il déclaré.

De plus, il prévoyait que Dans le catalogue Covax, il y a actuellement plus de 40 projets en cours de développement et à des stades différents, puisqu’ils cherchent précisément à obtenir le plus grand nombre de vaccins possible pour garantir un accès équitable à ces vaccins aux pays ayant moins de possibilités financières.

<< En fait, l'un des avantages de l'initiative Covax, promue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tient au fait que on ne s’engage pas d’achat avec un vaccin spécifique; L’avantage de cette plateforme est qu’elle intègre tous les développements qui sont en cours pour les différents vaccins, y compris ceux qui sont déjà en phase 3, mais aussi un grand nombre, qui dépassent pratiquement 40 développements, qui peuvent être Ils en sont encore à des stades précoces, comme un ou deux, car précisément l’un des objectifs de l’initiative est de pouvoir disposer du plus grand inventaire possible de vaccins au monde afin que, grâce à cet instrument, tous les pays peuvent avoir accès, disons plus équitables, sur la base d’analyses effectuées par l’OMS, de sorte que les pays sous-développés ou les pays à moindre capacité financière puissent également acheter le vaccin », a-t-il assuré.

En outre, il a assuré que lors de “ce premier accès à l’initiative de Covax, Il n’est pas limité au Mexique pour effectuer d’autres achats directs avec d’autres développeurs ou sociétés pharmaceutiques ». Tel est le cas du groupe avec lequel il a fait Fondation Carlos Slim, le gouvernement de Argentine, AstraZeneca et la Université de Oxford.

PLUS SUR CE SUJET:

Le Mexique paiera ce vendredi l’avance pour l’achat du vaccin contre COVID-19

Le Mexique a signé un accord pour garantir 100 millions de doses de vaccins contre le COVID-19

“C’est un droit”: López Obrador a confirmé que le vaccin contre le COVID-19 sera universel et gratuit