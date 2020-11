Détail des drapeaux de l’Argentine et de la compagnie pétrolière YPF. . / Leo La Valle / Archives

Buenos Aires, 10 novembre . .- La compagnie pétrolière YPF, contrôlée par l’État argentin, a accumulé une perte nette de 1637 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année, alors qu’elle affirmait avoir amélioré ses performances au troisième trimestre.

Selon les états financiers consolidés publiés ce mardi par la société, avec des données exprimées en devise américaine, la compagnie pétrolière a enregistré une perte nette de 482 millions de dollars au troisième trimestre contre une perte rouge de 252 millions de dollars sur la même période de l’année. passé.

Cependant, le résultat négatif pour le troisième trimestre montre une réduction significative du rouge par rapport aux pertes nettes de 1 258 millions de dollars enregistrées au deuxième trimestre de cette année.

Dans un communiqué, la compagnie pétrolière a déclaré que “les décisions adoptées par la compagnie depuis avril, dans le cadre d’une crise sans précédent engendrée par la pandémie”, ont permis à YPF d’améliorer ses revenus, de maîtriser les coûts, de préserver la trésorerie, de l’avenir financier et récupérer progressivement l’activité, avec un impact positif sur l’EBITDA (résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements) “qui s’est nettement amélioré au troisième trimestre”.

Selon la société, “dans ce cadre pandémique, et malgré ces signes de reprise”, le résultat net du trimestre est en perte, bien qu’avec une amélioration “significative” par rapport au rouge du deuxième trimestre, “mais toujours en territoire négatif car les effets de la pandémie ont continué d’affecter les résultats économiques. “

Au cours des neuf premiers mois de 2019, YPF avait enregistré une perte nette de 513 millions de dollars.

Pendant ce temps, la société a déclaré qu’entre janvier et septembre, sa perte d’exploitation était de 1,46 milliard de dollars, contre des pertes de 185 millions de dollars au cours de la même période de 2019.

Le chiffre d’affaires de la société sur la période s’est élevé à 7 106 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 31,1% d’une année sur l’autre.

De son côté, la compagnie pétrolière, premier producteur d’hydrocarbures en Argentine, a indiqué que sa dette nette s’élevait à 7 203 millions de dollars à la fin du troisième trimestre, avec une réduction de 184 millions de dollars par rapport au deuxième trimestre.

Cela s’explique par la «reprise partielle des flux de trésorerie d’exploitation et l’approche conservatrice liée aux investissements, la prudence financière« restant leur «stratégie pour faire face à cette crise inattendue».