Narrative | Lundi 2 novembre 2020

En fait dans Yucatan il y a un total de 21,695 personnes touché par le nouveau coronavirus dès le premier positif, selon les dernières données officielles correspondant au 2 novembre.

Au total, il y a 1794 décès dans la région en raison de la maladie depuis le début de la pandémie et aucun nouveau décès n’a été certifié ce lundi.

Coronavirus au Mexique: 929392 infectés et 91895 décédés depuis la première contagion

Selon les dernières données, Mexique continue avec 50981 cas actifs du COVID-19 après confirmation 4430 nouveaux positifs Oui 7 145 sorties médicales ce lundi. Depuis le début de la pandémie, le nombre total de personnes infectées est passé à 929 392, avec 786516 récupérés Oui 91895 décédés.

Endroits les plus touchés du pays

Les régions de Mexique les plus touchés par l’avancée du coronavirus sont: Mexico, avec 162 693 contagions et 15 202 décès, la région la plus touchée en ce moment. État de Mexico, avec 98 365 contagions et 10 710 Des morts. Nouveau Lion, avec 54 011 contagions et 3 900 décédé.

