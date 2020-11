Grâce à trois options de télévision, le Secrétariat de l’éducation publique (SEP) suivra des cours à distance, appartenant au programme Apprendre à la maison II aux maisons mexicaines.

Aprende en Casa II est le programme gouvernemental mis en œuvre par le SEP pour résoudre l’incapacité des élèves et des enseignants à retourner en face à face en raison de mesures de distanciation visant à empêcher la propagation de Covid-19 entre les élèves et les enseignants.

Les élèves de l’enseignement de base (préscolaire, primaire et secondaire) effectueront leur année scolaire à distance, jour après jour, aux heures et aux canaux prévus par le SEP.

Pour ce Jeudi 26 novembre Les étudiants de différents niveaux pourront allouer entre une heure et trois à leurs cours à distance aux heures suivantes:

Les étudiants suivront leurs cours à distance du lundi au vendredi. (Photo: Pixabay)

PRÉSCOLAIRE

Son contenu sera composé d’au moins huit sujets, Parmi ceux-ci figurent: les arts, la pensée mathématique, l’éducation physique, le langage et la communication, l’exploration et la compréhension du monde naturel et social, ainsi que l’éducation socio-émotionnelle.

Les temps sont:

-De 8h00 à 9h00 via les chaînes Once Niños et Televisa (11.2 et 5.2)

-De 15h00 à 16h00 via la chaîne Imagen Televisión (3.2)

-Et de 17h30 à 18h30 via Heraldo TV (10.2)

Heures préscolaires. (Photo: SEP)

Il faut se rappeler que les cours n’auront lieu que du lundi au vendredi avec les horaires et les transmissions établis.

Horaires préscolaires (Photo: SEP)

PRIMAIRE

le le niveau de l’enseignement primaire est composé de 13 972 269 élèves, qui suivront le contenu avec leurs matières principales qui sont: les arts, la langue maternelle, l’éducation physique, la connaissance de l’environnement, les mathématiques, l’éducation socio-émotionnelle, le nouveau sujet de la vie saine, l’anglais, entre autres.

Horaires primaires. (Photo: SEP)

Première année

-De 9h00 à 11h30 sur les chaînes Once et Televisa (11.2 et 5.2)

-De 12h00 à 15h30 sur la chaîne de télévision Azteca (7.3)

-De 18h30 à 21h00 par Heraldo TV (10.2)

Deuxième du primaire

-De 11h00 à 13h30 sur les chaînes Once et Televisa (11.2 et 5.2)

-De 15h00 à 17h30 sur Tv Azteca (7.3)

-De 20h30 à 23h00 par Heraldo TV (10.2)

Troisième année

-De 13h30 à 17h00 sur les chaînes Once et Televisa (11.2 et 5.2)

-De 17h30 à 20h00 sur Tv Azteca (7.3)

-De 7h30 à 10h00 par Heraldo TV (10.2)

Les élèves observeront différentes classes par niveau scolaire. (Photo: Pixabay)

Quatrième année

-De 16h30 à 19h00 sur les chaînes Once et Televisa (11.2 et 5.2)

-De 19h30 à 22h00 par Tv Azteca (7.3)

-De 9h30 à midi par Heraldo TV (10.2)

Cinquième année

-De 19h00 à 21h30 sur les chaînes Once et Televisa (11.2 et 5.2)

-De 7h30 à 10h00 sur la télévision Azteca (7.3)

-De 12h00 à 15h30 par Heraldo TV (10.2)

Sixième année

-De 21h00 à 23h30 sur les chaînes Once et Televisa (11.2 et 5.2)

-De 9h30 à 12h00 par Tv Azteca (7.3)

-De 15h00 à 17h30 par Heraldo TV (10.2)

Horaires secondaires (SEP)

ÉCOLE SECONDAIRE

À ce niveau, il y a 6 473 608 étudiants, qui doivent suivre une variété de matières telles que: l’histoire, les mathématiques, la langue maternelle, les sciences, la physique, l’éducation civique et l’éthique, entre autres. Leurs horaires et canaux sont:

Septième grade

-De 16h00 à 19h00 par Imagen Televisión (3.2)

-Répétition de 21h30 à 00h00 (3.2)

Deuxième du secondaire

-De 8h00 à 11h00 par Imagen Televisión (3.2)

-Répétez de 18h30 à 21h30 jusqu’à (3.2)

Troisième du secondaire

-De 10h30 à 13h30 en image (3.2)

-Répétition de 15h00 à 18h00 par Milenio TV (6.3)

Cours de lycée (Photo: SEP)

école secondaire

Selon Moctezuma Barragán, il y a 5 239 675 jeunes à ce niveau. Ses sujets sont: une vie saine; Pensée mathématique; Conscience historique; Responsabilité sociale civique et éthique; Education et connaissances numériques, et communication.

Les étudiants de première, deuxième et troisième année pourront suivre le contenu via (14.2) d’Ingenio TV.

-De 8h00 à 12h00 par Milenio Televisión (6.3)

-De 18h00 à 22h00 (6,3)

-Le télé-baccalauréat communautaire aura lieu de 12h00 à 14h00 (6.3) et de 22h00 à 00h00 (6.3).

Pour le Baccalauréat communautaire et le Télébaccalauréat, ils attribueront également des canaux payants qui sont: Total Play, sur le canal 164; SKY, sur le canal 260; Plat, sur le canal 306; IZZI, sur le canal 480 et Megacable, sur le canal 135.

N’oubliez pas que les diffusions auront lieu tous les jours de 7h30 à 23h00. Le signal pour toutes les classes sera de 100% en termes de contenu éducatif, c’est-à-dire il n’y aura aucune publicité d’aucune sorte.

Il est à noter que les élèves du primaire et du secondaire partageront au moins une demi-heure de cours de vie saine.

