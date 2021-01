LOS ANGELES (AP) – LeBron James a marqué 28 points, récolté sept rebonds et donné autant de passes décisives que les Lakers de Los Angeles ont surmonté l’absence de deux partants en raison d’une blessure et ont battu les Chicago Bulls 117-115 vendredi soir.

Zach LaVine a terminé avec 38 points, mais l’attaquant de l’UCLA a raté un panier de 17 pieds avec 4,7 secondes à jouer dans le match qui aurait dépassé Chicago.

Montrezl Harrell avait 17 points et 14 tableaux pour les champions en titre de la NBA, qui ont remporté cinq de leurs six derniers matchs. James et Harrell ont donné le ton alors que Los Angeles tenait le gars hors des Bulls dans les derniers instants du match sans leurs partants blessés Anthony Davis et Kentavious Caldwell-Pope.

LaVine a converti 19 points au premier quart pour les Bulls, qui ont concédé leur deuxième défaite consécutive en Californie après une victoire impressionnante à Portland.

Dennis Schröder a marqué 17 points et un triple avec 2:39 du buzzer final qui a mis les Lakers devant 113-107, mais Chicago a réduit l’avance à 116-115 avec un triple de Garrett Temple à 37 secondes de la fin, avant l’échec de LaVine.

Wesley Matthews a récolté 14 points, dont quatre triples, à son premier départ avec les Lakers à 34 ans.