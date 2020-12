Le champion NBA LeBron James, le vainqueur du Super Bowl Patrick Mahomes et la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka figuraient parmi les cinq athlètes honorés dimanche par le magazine Sports Illustrated pour leur activisme hors-terrain.

L’athlète de l’année de Sports Illustrated était l’athlète activiste et a rendu hommage aux activités hors-terrain de LeBron, Osaka, du quart Mahomes et de son coéquipier de la NFL Laurent Duvernay-Tardif et du champion du Breanna Stewart pour femmes de la WNBA.

Le magazine cite «cinq hommes et femmes qui en 2020 ont été champions dans tous les sens du terme: champions sur le terrain, champions pour les autres».

LeBron a conduit les Los Angeles Lakers au titre NBA, capturant le quatrième de sa carrière, et est devenu le premier triple vainqueur du Sports Illustrated Athlete Award après 2012 et 2016, égalant les deux prix d’athlète décernés au golfeur. Tiger Woods en 1996 et 2000.

<< Avec ses efforts pour la justice raciale, la réforme de l'éducation et l'autonomisation de la communauté noire, ainsi que sa campagne pour le droit de vote et son travail de charité varié, il ne fait aucun doute qu'il établit la norme pour l'athlète moderne socialement conscient. "a déclaré le magazine à propos de LeBron, qui a également reçu le Muhammad Ali Legacy Award pour son dévouement professionnel au service public.

LeBron s’est prononcé sur la brutalité policière, l’inégalité raciale et s’est fait le champion d’un programme d’inscription des électeurs, «More Than One Vote», qui a aidé à inscrire plus de 10 000 agents électoraux et à inscrire les électeurs pour lutter contre la suppression des électeurs.

Pour sa part, Osaka a remporté son troisième titre de tennis du Grand Chelem à l’US Open de cette année. Il a participé aux manifestations Black Lives Matter après que George Floyd a été tué par un policier blanc et portait des masques noirs pendant sa carrière à l’US Open, chacun portant le nom d’un Afro-Américain tué par la police.

Le quart-arrière MVP du Super Bowl Mahomes a conduit les Chiefs de Kansas City à la couronne du Super Bowl, a fait pression sur la NFL pour qu’elle reconnaisse le mouvement Black Lives Matter et a approuvé le droit des joueurs de la NFL de protester. social.

Pendant ce temps, Duvernay-Tardif, le garde offensif droit des chefs, mais aussi un médecin, a renoncé à son uniforme NFL pour l’équipement de protection individuelle des médecins lorsque la pandémie de covid-19 s’est produite, rejoignant le premier ligne de bataille pour la vie des gens.

Stewart a soutenu Black Lives Matter depuis le début de la bulle WNBA féminine jusqu’à la toute fin, lorsqu’elle a aidé le Seattle Storm à remporter un quatrième titre et à remporter les honneurs MVP de la finale WNBA après s’être remis d’une blessure à le tendon d’Achille.

