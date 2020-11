Sebastián Sánchez (Photo: Twitter @ UNAM_MX)

La L’Université nationale autonome du Mexique participera à la cinquième génération de l’enquête numérique Sloan Sky (SDSS-V, pour ses sigles en anglais). Le projet vise mener une étude cartographique, C’est le création de carte, pour analyser le formation et évolution des galaxies, y compris la Voie lactée, ainsi que la trous noirs supermassifs qui se déroulent au centre de celles-ci.

Sebastian Sanchez Sanchez, chercheur attaché à Institut d’astronomie (IA) de la UNAM, détaillé que l’Université est l’une des institutions membres du programme et participera à travers son dit organisme, ainsi que celui de Physique (SI), Sciences nucléaires (ICN) O Radioastronomie et astrophysique (IRyA). Le projet SDSS-V est un consortium où, en plus, ils participent plus de 20 entités académiques des États-Unis, de Chine, de Taiwan, d’Allemagne, du Royaume-Uni, du Chili, du Canada, d’Israël et des Pays-Bas.

Le SDSS-V est financé par les institutions membresainsi que par la Fondation Alfred P. Sloan, la National Science Foundation des États-Unis et la Fondation Heising-Simons. En outre considère trois domaines de recherche, approfondi à travers trois projets appelés Mappers, pour explorez différents aspects du cosmos. Ainsi, jusqu’en 2026 et au moyen de divers outils spectroscopiques, ils seront observés plus de six millions d’objets dans le ciel et il y aura des changements dans 1 million d’entre eux au fil du temps.

Le premier projet traite de la continuation du précédent (SDSS-IV) et est un Cartographe de la Voie lactée. Dans ce un étude d’étoiles individuelles de la galaxie, à laquelle appartient la planète Terre, afin de déterminer leur âge, leurs propriétés ainsi que la quantité de métaux qui les composent. «C’est l’échantillonnage le plus ambitieux qui existe sur les étoiles et il multipliera par dix l’échantillonnage du projet précédent», précise le chercheur.

Le projet qui intéresse le plus l’Université est le deuxième. C’est un Cartographe Volume localc’est-à-dire à partir de gaz ionisé impliqué dans la formation des étoiles dans le milieu interstellaire de notre galaxie, mais aussi d’autres galaxies voisines. L’institution en charge de ce projet est l’Université de Washington.

«Sa composition chimique est héritée des étoiles qui existaient avant et est le projet qui intéresse le plus l’Institut d’astronomie de l’UNAMEh bien, nous serons responsables de la réduction et analyse des données qui seront effectuées au Mexique à partir de la ville universitaire», A souligné Sánchez Sánchez.

Aperçu du projet SDSS-V (Photo: sdss.org)

Enfin, il y a le Cartographe des trous noirs. Ce projet «va pour essayer de mesurer la masse des trous noirs, un paramètre très compliqué à mesurer, et il le fera à de très grandes distances. Ils en ont un importance fondamentale de la façon que la galaxie évolue et nous avons eu des échantillons très incomplets ». Contrairement aux deux premiers projets qui peuvent être complétés, c’est complètement différent.

Le site Web du SDSS-V note que, comme les projets précédents du SDSS, s’engage à afficher les résultats dans un format public et disponible pour un large éventail d’utilisateurs, c’est-à-dire des étudiants débutants aux astronomes professionnels. À cet égard, Sánchez a mentionné que, puisqu’il s’agit d’une carte, toutes les applications possibles qu’elle pourrait avoir ne sont pas prises en compte.

“Il a des objectifs très spécifiques, mais entre 500 et 600 publications scientifiques différentes sont issues de ses données», A-t-il souligné.

Les Les chercheurs participants de l’UNAM ont eu accès aux données de recherche dès le premier jour. De plus, ceux-ci seront utiles aux différents groupes de recherche de l’Université nationale intéressés par ces sujets.

EN SAVOIR PLUS SUR D’AUTRES SUJETS

Où elle se trouve et comment elle pourrait être utilisée: le scientifique mexicain qui collabore à la mission sur Mars, a parlé de l’eau sur la Lune

“La construction d’une science critique est essentielle”: les étudiants diplômés de l’UNAM se mettent en grève faute de bourses Conacyt

La fin de l’univers?: Un expert de l’UNAM a mis en garde contre la «grande rupture» de l’espace-temps