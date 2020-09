Il semble que la science ait perdu et que la politique ait gagné dans la bataille contre le COVID-19 ici aux États-Unis. Une étude récente de Pew Research rapporte que jusqu’à 25% des personnes interrogées voient une certaine vérité dans les théories du complot en disant que les gens ont délibérément planifié l’épidémie de coronavirus qui a maintenant conduit à la disparition de plus de 170000 Américains.

En tant que médecin, j’ai été frustré par la tournure que cette pandémie a prise. J’ai mis mon EPI, me sentant vaincu par la révolte contre le masquage et la science. Mon instinct initial a été d’être en colère, mais il est évident que la division n’a pas été productive. Donc, au lieu de cela, j’ai essayé de prendre du recul et de réfléchir aux raisons pour lesquelles cette méfiance existe. Comment se fait-il que ceux qui étaient autrefois considérés comme des experts soient maintenant, pour certains, devenus des pions dans une histoire de guerre biologique? Ou fait partie d’un stratagème pour changer l’économie?

D’une certaine manière, je peux voir comment un échec de communication s’est produit. La communication publique n’a jamais fait partie de mon programme pendant toutes mes années de scolarité. Pendant si longtemps, je n’ai jamais considéré la promotion de la médecine et de la science modernes comme faisant partie de mon travail quotidien. Au lieu de cela, j’ai poursuivi ma carrière en supposant naïvement que tout le monde voit la science comme moi – comme ce qui se rapproche le plus de la façon dont les choses fonctionnent à un moment donné.

Peut-être aurions-nous pu faire mieux au début en étant trop transparents sur le fait que la recherche autour de ce nouveau virus prendrait beaucoup de temps, et en plus, plus de temps pour valider les résultats. Nous aurions dû passer plus de temps à expliquer que la science n’est pas tant une collection de faits qu’une méthode d’étude; que toute hypothèse devrait être prouvée ou réfutée de manière cohérente et que davantage de preuves pourraient conduire à de nouvelles évolutions dans les soins. Une citation attribuée au scientifique-philosophe français Blaise Pascal le dit le mieux: «La vérité n’existe pas, nous ne pouvons fournir que les meilleures preuves disponibles et calculer une probabilité.»

Aujourd’hui, les nouveaux médicaments et vaccins subissent essai après essai avant que nous ne jugions sûrs d’entrer dans des masses de corps humains. Mais pourquoi attendre alors que nous sommes dans une situation si difficile face à cette pandémie? Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser le vaccin que la Russie prétend avoir développé? Quel mal y a-t-il à essayer des médicaments «inoffensifs» pour voir s’ils fonctionnent?

Nous pouvons utiliser l’histoire pour expliquer pourquoi. Par exemple, la thalidomide a été lancée dans les années 1950, commercialisée comme un «médicament miracle» pour les nausées matinales. L’impact du médicament sur les fœtus n’a jamais été bien étudié avant son utilisation généralisée, ce qui a entraîné un nombre dévastateur de décès fœtaux et d’anomalies physiques qui auraient pu être évités.

Depuis, nous sommes devenus progressivement plus stricts dans nos processus d’approbation des médicaments et des vaccins. L’AZT, le premier médicament antiviral à traiter le VIH / sida pendant l’épidémie des années 1980, a été «accéléré» pour l’approbation de la FDA – ce qui a encore pris un record de 20 mois. Nous n’avons même pas fait 12 mois après le début de la pandémie du COVID-19 sur le sol américain, il n’est donc pas déraisonnable qu’un vaccin n’ait pas été approuvé. Si nous avons la chance d’avoir un vaccin au début de 2021, nous serons sur une voie plus rapide que tout autre processus normal.

Le problème est que le monde regarde avec anxiété et attend des réponses. Ainsi, la communication sur le processus et les progrès est essentielle. Cependant, là où les médias sociaux auraient dû être notre ami pour diffuser la vérité et communiquer les processus, il est devenu clair qu’il y en a d’autres qui savent comment mieux les utiliser. Maintenant, nous nous efforçons de comprendre comment combattre les contre-vérités qui se propagent plus rapidement que nous ne pouvons suivre. Certes, il existe de nombreux experts en maladies qui font irruption sur le marché des «influenceurs», mais il n’y en a pas assez. Ainsi, les travailleurs de la santé et les scientifiques se bousculent maintenant pour jouer à la fois l’attaque et la défense, trop distraits pour bien jouer les deux rôles.

L’échec de l’éducation publique n’aurait jamais dû être une option, car le résultat de cet échec est une tragédie. Les décès dus aux coronavirus aux États-Unis représentent désormais plus de 20% du total des décès dans le monde enregistrés et les disparités en matière de santé ont été encore aggravées par la pandémie, comme en témoigne l’impact disproportionné du COVID-19 sur les communautés afro-américaines, latino-américaines et amérindiennes.

Je ne peux qu’espérer que les experts pourront un jour redevenir des experts, soutenus et dotés de la plateforme dont ils ont besoin pour éduquer le public américain.