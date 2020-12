15 minutes. La ville de New York a inauguré mercredi la saison de Noël avec l’éclairage traditionnel du gigantesque arbre du Rockefeller Center. Cependant, en raison du coronavirus, cette année, c’était une cérémonie que seule une poignée de personnes pouvait voir en direct, tandis que le reste des fans doit l’avoir suivi à la télévision.

Le protagoniste de la nuit, un sapin canadien de près de 23 mètres de haut et 11 tonnes de poids, s’est rendu dans la Grosse Pomme il y a un peu plus de 2 semaines depuis la ville d’Oneonta, à plus de 270 kilomètres de la ville des gratte-ciel. L’arbre a été éclairé avec plus de 50000 lumières LED multicolores.

Une énorme étoile conçue en 2018 par l’architecte Daniel Libeskind est également apparue au sommet de la cime des arbres Rockefeller. Contient environ 3 des millions de cristaux Swarovski, son poids s’élève donc à environ 400 kilos.

La cérémonie a été suivie par le maire de New York, Bill de Blasio (à gauche) et Rob Speyer (au centre), président de Tishman Speyer (. / EPA / Jason Szenes)

Pour fêter l’occasion, plusieurs stars de la musique se sont jointes à un événement d’une durée d’environ 2 heures. L’allumage officiel a eu lieu à 22h00 heure locale (03h00 GMT).

Parmi les participants figurait la chanteuse Dolly Parton, qui a interprété la chanson Mary Did You Know, qui fait partie de son nouvel album de Noël. Étaient également présents le groupe The Goo Goo Dolls, qui a chanté le chant de Noël Let it Snow; et Tory Kelly avec Slay Ride.

De même, le groupe de chant a cappella Pentatonix est intervenu, avec Amazing Grace; Gwen Stefani avec You Make It Feel Like Christmas; et pour couronner le tout, une performance des célèbres Rockettes du Radio City Music Hall.

Malgré le manque de public, Plusieurs particularités ont poussé cet arbre Rockefeller à prendre le dessus sur les réseaux sociaux.

Un hibou caché

En fait, il existe une longue liste de commentaires moqueurs pour son feuillage irrégulier ces dernières semaines. Des blagues ont été faites selon lesquelles il “s’est coupé les cheveux lui-même” et que représente parfaitement une 2020 abrupte marquée par la pandémie et les élections.

Mais surtout, il a fait sensation en raison de la surprise qu’il cachait parmi ses branches: un petit hibou a été retrouvé dans le sapin à son arrivée à Manhattan, après avoir passé 2 jours à voyager en camion.

“Rockefeller” ou “Rocky”, comme le petit oiseau de 12 centimètres a été baptisé. La chouette a parcouru plus de 270 kilomètres. Cependant, elle a été retrouvée en bon état lorsqu’elle a été transférée au Ravensbeard Wildlife Center pour être récupérée, a rapporté le site sur son site Web.

L’oiseau, un spécimen adulte de l’espèce Saw-whet, a été relâché quelques jours après avoir été nourri. La vidéo et les photos de leur arrivée au centre dans une boîte en carton, puis confortablement enveloppées dans une couverture, ont été partagées par des milliers de personnes et ont permis d’amasser plus de 17 000 $ pour l’organisation.

Bienvenue sur le compte Twitter officiel du Ravensbeard Wildlife Center! Voici Ellen Kalish – la directrice de l’organisation. Notre visiteur le plus récent, Rockefeller le Saw-Whet Owl, a fait fondre des millions de personnes. Suivez-nous pour les mises à jour et plus encore! pic.twitter.com/dV6CcBBhzy – Ravensbeard Wildlife Centre (@Ravensbeardorg) 21 novembre 2020

Histoire de la tradition

Le premier sapin de Noël installé sur place il a été placé en 1931 par des ouvriers du bâtiment où se trouve maintenant le Rockefeller Center.

La la première cérémonie officielle d’éclairage du lundi a eu lieu en 1933 et la tradition a continué depuis lors avec quelques variations.

À certaines occasions, 2 pins ont été placés. Mais en 1942, il y en avait 3, ornées de boules rouges, blanches et bleues, pour soutenir les troupes combattant pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les arbres de cette année-là et ceux qui ont été placés lors des Noëls successifs, jusqu’à la fin de la guerre, n’étaient pas ornés de lumières en raison des réglementations qui régissaient le conflit armé.

L’arbre le plus haut qui a été placé jusqu’à présent était celui qui a été installé en 1999. Il mesurait 30,5 mètres et était originaire de la ville de Killingworth, dans l’état du Connecticut.