Il a marqué une ère du cinéma argentin et a laissé une empreinte indélébile. Les générations qui l’ont vu ont apprécié son charisme et cette marque qu’il a rendu disponible pour agir. Dans le même temps, ceux qui ont travaillé avec lui soulignent sa chaleur humaine. Ce besoin de s’inquiéter pour les gens qui étaient à ses côtés au travail. Générosité ajoutée à des qualités marquées qui la rendaient unique et irremplaçable.

Image de balise Juan Carlos Altavista Il fait partie des artistes qui se sont démarqués dans les années 80, bien qu’il ait eu une longue carrière. Et il savait s’installer dans tous les domaines. Pendant cette période, des films comme Mingo et Aníbal, deux balles contre, Mingo et Aníbal contre les fantômes et Mingo et Aníbal dans le manoir hanté restera dans la mémoire collective, partageant une affiche avec leur coteau, leur ami inséparable, leur homonyme: Juan Carlos Calabró. Avant, Opération Ha Ha et Polémique au bar ils lui ont ouvert la porte du petit écran.

Cependant, et au-delà d’un point de départ, sa riche histoire nous emmène dans des films comme Los Muchachos de mi barrio, où il a exposé sa créativité, ainsi que dans La barra de la corner et When the sky passes list. Au total, il y avait 61 films avec des personnages variés et attachants. La particularité: bien qu’Altavista était un acteur dramatique et ait montré son essence dans le drame radiophonique, il s’est démarqué en tant que comédien.

Le théâtre a également eu le privilège de le raconter sur scène, dès son plus jeune âge. De la main du célèbre Menthe Narciso Ibáñez, qui était une sorte de mentor, dont il a le plus appris, Juan Carlos a su se démarquer et trouver un partenaire idéal pour exceller. Ensemble, ils ont travaillé Sang noir. Là, il a également coïncidé avec Mark Zucker, un acteur devenu au fil des ans l’un des nombreux compagnons de voyage.

C’était sa condition, et cela vaut la peine de le répéter. Il suffit de nommer le titre de l’une des nombreuses pièces dont il faisait partie, pour trouver un ami, une personne qui voudrait le suivre en chemin. Sa facilité à se lever, sa simplicité malgré son statut de star, donnaient à chacun envie d’être à ses côtés.

Il s’est démarqué dans tous les médias: aussi est passé par la radio et le graphique. Sur le cadran, il a été entendu dans The Air Clan – il a même remporté un prix Argentores pour leur travail et dans Chaque matin est un monde. Il a également écrit dans le magazine La voix de Rioba.

Héritage

La figure de Juan Carlos Altavista nous conduit inévitablement à Minguito Tinguitella, ou simplement Minguito, son personnage le plus attachant et le plus mémorable. Sans aller plus loin, rares sont ceux qui associent son visage au personnage plutôt qu’à son vrai nom. Un Mingo qu’il a hérité de son créateur, le scénariste Juan Carlos Chiappe, mais auquel il a mis sa marque pour l’enrichir. Il a ajouté une dynamique artistique qui se voyait surtout dans les costumes. Et c’est qu’au fond, Altavista avait bien plus que Minguito qu’en est-il de Juan Carlos. Sauf pour un détail, lié à l’apparence: dans sa vie personnelle, il était très coquette

Il avait des qualités bien définies qu’il n’a pas abandonnées au-delà de les emmener sur différentes plateformes du spectacle: Minguito était un fan de Boca, un péroniste, d’origine italienne, un travailleur informel (cartonero) et, comme il se définissait, un journaliste de quartier. Il ne s’est jamais marié et a professé un amour inconditionnel pour sa mère, «la vieille dame», qu’il appelait «une sainte». Il avait un vieux pick-up Chevrolet modèle 28 qui lui importait plus que tout et l’avait même nommé: celui dont on se souvient. Santa Milonguita.

À un moment donné, Altavista a déclaré qu’à travers Minguito, il cherchait à rendre une sorte d’hommage à son père. Ce n’est pas ce qu’il a essayé en premier lieu, mais quand il a été caractérisé, il a trouvé que c’était un véritable hommage. «J’ai enfilé les vêtements de mon vieillard, son chapeau, sa chemise, sa veste, son écharpe, une ceinture en cuir noir et j’ai ajouté des chaussons en tissu, plus un détail fondamental pour moi: l’utilisation inévitable des cure-dents.

En plus des films mentionnés, il s’est démarqué dans la controverse au bar. Gerardo Sofovich Il l’a convoqué pour rejoindre la table avec son personnage exceptionnel et a rapidement conquis le cœur des téléspectateurs. Là, il a partagé une affiche avec des acteurs de sa stature, tels que Jorge Porcel, Javier Portales, Vicente La Russa, Alberto Irízar et Pont de Rolo, parmi beaucoup d’autres. A table se trouvait le contrepoint de Portales, qui se vantait de son niveau intellectuel et de ses connaissances universelles.

Début

Issu d’une famille modeste, Juan Carlos Altavista est né à Buenos Aires le 4 janvier 1929. Très jeune, il savait quel serait son destin et il a poursuivi ce rêve. Dans le quartier de Floresta à Buenos Aires, lorsque tous les garçons jouaient au ballon dans la rue ou sur un terrain vague, tandis que les voisins prenaient leurs chaises sur le trottoir et Carlos Gardel ça sonnait en arrière-plan, il proposa autre chose. À certaines occasions, il a dit que à l’âge de 6 ans, il essayait déjà de reproduire des gestes adultes puis faire une sorte d’interprétation à domicile pour sa famille.

Il copiait les langages, les modes, les mouvements, chacun des détails qui lui paraissaient communs, pour Juan Carlos signifiait s’imprégner de ce qui devint plus tard son grand amour pour le septième art. Le quartier a été sa première école, dans laquelle il a fabriqué ses armes initiales et a obtenu les outils pour jouer, principalement pour l’humour. Son rêve était toujours ça: faire rire les gens.

Parmi ce qu’il a donné à la société, la manière de parler plane encore dans l’air; des mots lunfardo, d’autres avec les syllabes à l’envers et des phrases célèbres qui se répètent encore. “Vous devez élever un manolito!” au lieu de “Vous devez construire un monolithe pour cela!”; “Qu’est-ce que tu fais, tri tri?” demander “Comment vas-tu?”; «Cé gual», quand il voulait dire que c’était la même chose. Il a dit «La chapil» pour «La pilcha», l’ami était «gomia» et le professeur «troesma». Il en avait tellement qu’à un moment il a proposé Mingonario, une sorte de dictionnaire avec vos propres mots.

Venant d’Italie, ses parents sont arrivés en Argentine comme tous les émigrés de cette époque: avec des valises chargées de carences. Les ouvriers, toujours inquiets que la maison ne manque pas de l’assiette de nourriture. Son père était un fabricant de matrices et sa mère était une femme au foyer. Chaque fois qu’il faisait référence à ces premières années de vie, Juan Carlos se rappelait le grand pot dans lequel ils mangeaient sans servir. La première photo de sa mémoire était celle de trouver une fourchette de pommes de terre bouillies, son plat le plus récurrent mais non moins savoureux pour ce garçon qui était une pure illusion.

Cependant, il n’a jamais manqué de souligner son bonheur à cette époque. Il n’y avait pas d’abondance, mais avec ce que ses parents lui avaient donné, il suffisait. Ils craignaient qu’il ait une bonne éducation. Il n’a eu besoin que de leur affection, de leur sacrifice et de leur amour pour le travail qu’ils ont laissé en héritage. Et l’accompagnement qui lui a sauté dessus quand il a décidé de se consacrer au jeu d’acteur.

C’est arrivé Quand il avait 8 ans, quand le gardien de la place où il allait jouer le vit faire des imitations, et recommanda à sa mère de l’emmener à l’école d’art de Labardén. Le garçon Juan Carlos a abandonné l’école en troisième année et s’est tourné vers le théâtre. À 11 ans, il faisait partie de Mélodies d’Amérique et depuis, il n’a jamais cessé de travailler.

Au milieu des années 60, il s’est croisé dans les couloirs de l’ancien Canal 9 avec l’actrice espagnole Rachel Alvarez, qui travaille avec Mirtha Legrand. La relation a commencé dans la barre de chaîne et c’était tel qu’ils ont senti que six mois plus tard, ils se sont mariés. Elle a été la femme de toute sa vie, la personne qui l’a accompagné dans sa carrière et l’a soutenu dans les moments complexes de la carrière d’un acteur. “Ma femme est la chose la plus mignonne qui m’est arrivée”, Je la louais.

Fruit de cet amour, ils sont nés Ana Clara, Juan Gabriel et Maribel. L’affection avec laquelle il se référait à eux à chaque fois que l’occasion se présentait montre ce que la famille signifiait pour Altavista. Entre jeu et musique, ses enfants ont également poursuivi leur chemin artistique.

Juan Carlos Altavista est décédé le 20 juin 1989, à 60 ans, produit d’une maladie (Wolff-Parkinson-White) qui a produit des tachycardies paroxystiques, c’est-à-dire l’accélération incontrôlée de la fréquence cardiaque. Paradoxalement, il est parti à une date et un lieu spéciaux. Comme si le destin avait assemblé le voyage de sa vie, qu’il a généré tout au long, à un moment précis. One Friend’s Day, ce gommeux local est mort sur un plateau d’enregistrement, alors qu’il tournait des scènes pour la controverse au bar.

