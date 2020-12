L’activité économique a rebondi de près de 2% en octobre par rapport à septembre. REUTERS / Marcos Brindicci

L’économie a accéléré son taux de baisse d’une année sur l’autre en octobre, qui a clôturé avec une baisse de 7,4% par rapport au même mois l’année dernière. En septembre, cette mesure était de -6,3%, selon les données publiées aujourd’hui par Indec.

L’activité économique a toutefois montré un rebond mesuré d’un mois à l’autre pour le sixième mois consécutif. Il était de près de 2% par rapport à septembre.

La tendance montre que la reprise mensuelle est soutenue, mais que le taux de contraction d’une année sur l’autre reste élevé, bien que moins prononcé que dans les premiers mois de la pandémie et des mesures d’isolement social.

En utilisant ces mêmes critères, l’économie s’était effondrée de 25,4% en avril, un mois complet avec des restrictions rigoureuses sur la circulation des personnes et l’activité productive. Depuis lors, les chiffres d’effondrement ont diminué dans la mesure où le gouvernement a autorisé une réouverture partielle.

Ainsi, en mai, l’estimateur mensuel de l’activité économique (EMAE) a marqué -20%, en juin -11,6%, en juillet -12,7%, en août -11,4%, en septembre -6,3% et en octobre -7,4%. Selon les séries historiques d’Indec, ce n’est que pendant 2 des 30 derniers mois que l’économie a affiché une croissance d’une année sur l’autre.

Selon les estimations officielles, avec les données d’activité, l’économie “dépasse le niveau de mars et n’est que de 5% en dessous du niveau d’avant Covid-19 en février de la série sans saisonnalité”, ont-ils expliqué du ministère de l’Économie.

A l’exception de l’intermédiation financière (banques), tous les secteurs économiques qui composent l’EMAE d’Indec inscrits baissent dans la comparaison interannuelle, parmi lesquels les baisses de Transports et communications (-20,3%) et Hôtels et restaurants (-54,5%), en raison de son plus grand impact négatif sur la variation du niveau général.

Economy a souligné que certains articles avaient des baisses inférieures à celles enregistrées en septembre. «Les Autres Services enregistrent des ralentissements importants avec une baisse de -26,7% sur un an (contre -47,8% en septembre) et la Construction qui recule de -13,3% sur un an (contre -25,6% en septembre ) », Considéré comme le Palacio de Hacienda.

«Les autres secteurs qui ont ralenti la baisse ont été, parmi les services, l’Administration publique (-7,7% sur un an contre -10% en septembre), l’éducation (-4,7% sur un an contre -6,5% en septembre), Activités immobilières, commerciales et locatives (-3,1% sur un an contre -3,6% en septembre) et services sociaux et de santé (-1,4% sur un an contre -6,6% en septembre). Parallèlement, parmi les biens, Mines et Carrières a réduit sa baisse à -12,3% sur un an (contre -12,7% en septembre) », a souligné le portefeuille dirigé par Martín Guzmán.

Balance des paiements: ce qui est arrivé à la dette extérieure

La dette extérieure a atteint 272 852 millions USD au troisième trimestre de l’année, ce qui représente une augmentation de 454 millions USD par rapport à la période avril-juin 2020., A rapporté Indec aujourd’hui.

L’augmentation est due à des augmentations de la dette des administrations publiques de 1 147 millions USD; les engagements de la Banque centrale de 797 millions USD et ceux des sociétés de dépôt de 493 millions USD. Au cours du troisième trimestre, le compte courant de la balance des paiements a affiché un excédent de 1 163 millions de USD.

